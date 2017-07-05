Уголовные дела Шевчука: «ПМР все еще пожинает плоды его правления»

Тирасполь, , 01:49 — REGNUM В отношении бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука возбуждено шестое уголовное дело. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, Шевчука обвиняют в подкупе осужденных с тем, чтобы они дали ложные показания.

По информации следствия, в бытность президентом Шевчук о

бещал осужденным преступникам деньги и помилование в качестве взятки, чтоб склонить их к даче заведомо ложных показаний. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий называет конкретные фамилии. «Шилькер, Хоружников 22 сентября 2015 года и 22 октября этого же года при допросе следователем Следственного комитета ПМР в качестве свидетелей дали заведомо ложные показания, после чего 7 декабря 2016 года Шилькер и Хоружников в соответствии с указом президента ПМР Шевчука о помиловании были освобождены от назначенного им наказания в виде лишения свободы, а 17 декабря 2016 года Земцов, бывший начальник Госслужбы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР, посредством банковского перевода перечислил Шилькеру и Хоружникову часть денежных средств в размере 600 долларов США, ранее переданных ему президентом Шевчуком в качестве вознаграждения за оказанную ими услугу», — рассказал он.

По словам прокурора, в ходе расследования было установлено, что экс-президент Шевчук использовал свое должностное положение и из личной заинтересованности отдал незаконное указание должностным лицам правоохранительных органов найти подходящих граждан и склонить их к даче заведомо ложных показаний.

Депутат Верховного совета ПМР Сергей Ханкевич отмечает, что счет особо опасных преступников, которых Шевчук помиловал своими указами, идет на десятки. «Это было неправильно, несправедливо и аморально. То, что сейчас прозвучало в докладе прокурора, не укладывается в голове. Иначе как «беспределом» назвать это нельзя. До какой низости дошел Шевчук, и как он боялся предстоящих выборов, что он был готов платить бандитам за их лояльность», — сказал Ханкевич.

В Верховном совете говорят, что озвученные прокурором случаи — это всего лишь вершина айсберга. В прошлом году общество сотрясала информация, что помилованы опасные преступники. Депутат Сергей Ханкевич перечислил пофамильно тех, кого помиловали начиная с 2012 года: «Осужденные Чилей, Ахатрян, Рожка, Антонов, Евтушенко, Райлян и другие — до помилования они отбывали наказание за убийство, вымогательство с применением насилия, сбыт наркотиков и хищения в особо крупных размерах», — отмечает телеканал.

Ранее Евгений Шевчук уже стал фигурантом пяти уголовных дел: лишение граждан части пенсий и зарплат, серые схемы, контрабанда, уход от уплаты налогов и взятки в особо крупных размерах. Сейчас под следствием находятся бывшие должностные лица из команды Шевчука, и они продолжают давать новые показания, отмечает приднестровский государственный телеканал.

Прокурор Анатолий Гурецкий приводит материалы еще одного уголовного дела. Он рассказывает, как Евгений Шевчук учредил некоммерческую организацию «Стабилизационный фонд ПМР». В нее поступали деньги от государственных предприятий естественных монополий, которые отвечают за газ, электричество, водообеспечение, тепловую энергию. Итог — в бюджет и Единый государственный фонд социального страхования не поступило почти $7,5 млн.

«Мы сегодня сталкиваемся с последствиями не просто ошибок, а преднамеренных преступных действий против своего народа. Что усугубило и без того трудное социально-экономическое положение нашей республики», — отмечает заместитель председателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева.

«Ситуация абсурдная и чудовищная. Государственные, а следовательно, народные деньги оправлялись через правительственные постановления в некие частные фонды. Но возникает вопрос: а чьи это были фонды? Это были фонды господина Шевчука, который одновременно по совместительству работал президентом нашей страны», — констатирует депутат ВС ПМР Андрей Сафонов.

Бывший президент Евгений Шевчук, по материалам следствия, также организовал и участвовал в контрабандных схемах, в которые также были вовлечены экс-председатель таможенного комитета Геннадий Кузьмичёв и ряд его подчинённых. Есть уголовное дело и о возможной причастности бывшего президента к организации и пособничеству в уклонении от уплаты налогов.

Сейчас, чтобы исправить ситуацию, правительство инициировало специальную проверку, которую провели российские аудиторские компании. На встрече с российскими аудиторами президент Вадим Красносельский рассказал, что руководству страны удалось покончить с серыми схемами в Приднестровье, однако добиться быстрого оздоровления всей экономики невозможно: сейчас Приднестровье все еще пожинает плоды правления Евгения Шевчука.

«Ликвидация серых схем, реорганизация бюджетных процессов, исключающих коррупцию, это не то что важные и нужные вещи. Это фундаментальные изменения, которые должны быть проведены в первую очередь», — говорит министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

Евгения Шевчука ждут в Следственном комитете для дачи показаний, в то время как сам он накануне снятия неприкосновенности Верховным советом покинул ПМР, выехав в Молдавию. Молдавские власти уже заявили, что не выдадут Шевчука Приднестровью.

Если он не вернется, то будет объявлен в розыск, сообщил Первому приднестровскому телеканалу прокурор республики. Председатель Следственного комитета Вячеслав Брынзарь подчеркнул: по выдвинутым против Евгения Шевчука уголовным делам он может быть осужден и заочно. Президент Вадим Красносельский обещает, что суд над Шевчуком будет справедливым и максимально открытым для общественности.

Ранее против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. Под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.

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