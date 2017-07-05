«Гражданское согласие» призывает освободить Павловца, Шиптенко и Алимкина

Минск, , 21:22 — REGNUM ИА REGNUM публикует поступившее в редакцию заявление оргкомитета движения «Гражданское согласие» (Беларусь) по ситуации с содержащимися уже более полугода под стражей в Минске публицистами, авторами ИА REGNUM — Юрием Павловцом, Дмитрием Алимкиным и Сергеем Шиптенко.

«Недавно белорусское государство дважды продемонстрировало гуманизм в отношении граждан, обвиняемых в совершении преступлений, которые принято считать политическими. Выпущены из СИЗО на свободу участники праворадикальных организаций «Молодой фронт» и «Белый легион», которым инкриминировались создание незаконного вооруженного формирования и подготовка массовых беспорядков, прекращено уголовное дело за оскорбление Президента в отношении супругов Андрея и Полины Шарендо.

Мы высоко оцениваем гуманные действия белорусской власти в отношении своих политических оппонентов, пусть даже преступивших черту закона. Вместе с тем, мы считаем необходимым напомнить, что уже более полугода находятся под стражей три публициста, которые были арестованы за свои высказывания на определенных российских сайтах. Мы с глубоким уважением относимся к белорусской государственности и суверенитету, однако считаем, что без их освобождения этот гуманизм будет однобоким. Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко не создавали вооруженные формирования и не готовили массовые беспорядки. Их высказывания, при всей своей неоднозначности, не содержали призывов к насилию и пропаганды войны, чем часто и безнаказанно грешат отдельные отечественные публицисты и политики, представляющие другую часть политического спектра.

Поэтому организационный комитет движения «Гражданское согласие» призывает тех должностных лиц, от которых это зависит, принять меры по скорейшему освобождению из-под стражи трех публицистов. Уверены, этот шаг не только продемонстрирует гуманизм и непредвзятость власти, но и повысит ее авторитет и станет шагом по преодолению противоречий в белорусском обществе».

напоминает, что 6 и 8 декабря 2016 года под предлогом нахождения экстремизма в статьях постоянных авторов ИА REGNUM и других российских изданий Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина они были арестованы и заключены под стражу. Журналисты уже полгода находятся под стражей, однако до сих пор лингвистическая экспертиза вменяемых им в вину статей не проведена. В мае Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко предъявлены обвинения по экономической статье за незаконную предпринимательскую деятельность, под которой понимается якобы неуплата налогов с полученных в России гонораров за авторские статьи.

В то же время на днях белорусские власти освободили всех фигурантов гораздо более тяжелого преступления по статьям о создании незаконного вооруженного формирования и о массовых беспорядках в марте 2017 года в Минске из парамилитаристских организаций белорусских националистов «Белый легион» и «Молодой фронт», члены которого воюют в тербатах на стороне необандеровской хунты против жителей Новороссии.

Дело белорусских «декабристов» получило широкий общественный резонанс. Напомним, ранее освободить публицистов также призывали многие российские, белорусские и украинские политики, журналисты, эксперты и знаковые общественные фигуры — Константин Затулин, депутат Госдумы и руководитель Института стран СНГ, Татьяна Короткевич, политический деятель и экс-кандидат в президенты Беларуси, Ольга Карач, журналист, лидер общественно-политического движения «Наш дом», Артем Бузила, украинский журналист и бывший политзаключенный, и многие другие.

С момента ареста журналистов ИА REGNUM объявило о том, что считает их политзаключенными и неоднократно призывало белорусские власти к их немедленному освобождению из-за отсутствия вменяемого им состава преступления.