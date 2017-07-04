Финляндия и 11 стран НАТО решили покупать оружие вскладчину

Вильнюс, , 13:42 — REGNUM Литва, 10 стран НАТО и не принадлежащая альянсу Финляндия планируют в будущем вместе покупать «критическую амуницию» для сухопутных войск. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 июля, в Минобороны Литвы, с помощью более крупных закупок планируется гарантировать более низкую цену.

Соответствующий протокол о намерениях в Брюсселе подписали министры обороны Литвы, Бельгии, Дании, Греции, Латвии, Испании, Польши, Франции, Словакии, Словении, Турции и партнера НАТО Финляндии, сообщает ведомство.

По словам министерства, в долгосрочной перспективе планируется сделать одинаковым инвентарь и осуществить решения, касающиеся совместного хранения и обмена амуницией.