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Президент Грузии обеспокоен переносом «линии оккупации»

Политика

«Надеемся, что мировое сообщество моментально отреагирует на ситуацию в селе Бершуэти»

Тбилиси, 4 июля 2017, 13:25 — REGNUM  Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обеспокоен ситуацией, сложившейся у села Бершуэти из-за переноса «линии оккупации» вглубь села, и надеется, что мировое сообщество моментально отреагирует на этот факт. Об этом 4 июля заявил секретарь президента по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе.

«Для нас крайне важно, чтобы любой факт нарушения территориальной целостности Грузии был строго осужден. Грузия использует все имеющиеся у нее дипломатические средства, чтобы остановить ползучую оккупацию», — подчеркнул секретарь президента.

По его словам, информация о ситуации в селе Бешуэти по поручению президента будет немедленно предоставлена партнерам Грузии, международным организациям, дружественным странам.

«Ни один факт нарушения территориальной целостности Грузии без нашего реагирования не останется», — заявил Пхаладзе.

По информации Службы госбезопасности Грузии, «в результате установки незаконного баннера на линии оккупации в направлении села Бершуэти Горийского района часть сельскохозяйственных угодий нескольких местных жителей оказалась по ту сторону линии оккупации», — заявляют в Службе госбезопасности.

Этот вопрос грузинская сторона намерена поставить и обсудить на очередной встрече в рамках МПРИ в Эргнети, которая состоится 11 июля.

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