Москва, , 21:06 — REGNUM Снос памятников красноармейцам в Польше — обыкновенное варварство, считает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом политик заявил 3 июля в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждался принятый Сеймом Польши закон о допустимости уничтожения мемориалов, посвященных борьбе с фашизмом во Второй мировой войне.

«Это обыкновенное варварство, хамство, которое не имеет границ, — заявил Зюганов. — Русофобия Польши достигла предела. Самое поразительное, что Польша забыла — 600 тысяч лучших сыновей и дочерей нашей Родины остались лежать на полях Польши, защищая и освобождая её от фашизма. Если посмотреть — там похоронены и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, и узбеки, и армяне, и азербайджанцы, там и прибалты лежат. И, на мой взгляд, не надо недооценивать коллективного протеста против этого варварства (сноса памятников — прим. ИА REGNUM )».

«С другой стороны, нам надо понимать, что русофобия охватывает и некоторые наши формации, в том числе, и политику. Сперва они начинают хаять всю советскую эпоху, а потом удивляются, почему памятники Красной Армии подвергаются поруганию. Нам надо самим уважать себя, надо проявлять волю и характер, и применять, в том числе, и всевозможные санкции», — добавил лидер КПРФ.

Комментируя высказанное польскими властями намерение снести ряд памятников без возможности их переноса в другое место, Зюганов отметил, что «Польша — это тот коридор, через который не раз врывалась в нашу страну агрессия, и не надо стесняться об этом говорить и рассказывать о той подлой политике, которую польское руководство проводило накануне Второй мировой войны».

«Они (польские власти — прим. ИА REGNUM ) и теперь продолжают свою пакостную политику, в том числе, и против собственного народа — многие из поляков тоже храбро сражались против фашизма», — подчеркнул Зюганов.

Политик отметил, что сейчас наблюдается «пик русофобии», потому что Россия крепнет, чувствует себя более уверенно, а «сильными, мощными, умными и образованными», мы не нужны ни Европе, ни США. По словам Зюганова, волна русофобии раздувается повсеместно, а «Польша идёт впереди, потому что сегодня там взяли власть варвары».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский сенат 29 июня одобрил законопроект, принятый неделей ранее Сеймом Польши, благодаря которому может быть создан «правовой механизм», позволяющий «удалить из общественного пространства имена и сооружения, пропагандирующие тоталитарный строй: памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски, надписи и знаки».

О своем несогласии с решением польских властей заявили парламенты РФ и Израиля, которые готовят совместное заявление.

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