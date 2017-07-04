В Минске оппозиция провела несанкционированную акцию в День независимости

Минск, , 18:55 — REGNUM В белорусской столице после парада по случаю Дня независимости республики состоялся несанкционированный митинг сторонников прозападной оппозиции. Организатором акции выступил ранее осуждённый, а затем помилованный Александром Лукашенко экс-кандидат в президенты Николай Статкевич.

Участники акции, в которой приняло участие около 150 человек, прошли шествием от Октябрьской площади до площади Независимости с бело-красно-белыми флагами и плакатами «Баста!», «Жыве Беларусь!», «Демократия и независимость».

По пути колонна остановилась перед зданием КГБ Белоруссии, где митингующие проскандировали «Ганьба!» в поддержку фигурантов уголовного дела в отношении членов праворадикальной организации «Белыйлегион».

Выступая перед собравшими, Николай Статкевич в очередной раз заявил о «российской угрозе» в связи с запланированными на сентябрь совместными российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017». «Тысячи военнослужащих из воюющей страны окажутся на нашей территории, и взамен внутренней оккупации мы можем оказаться под внешней», — заявил он.

Несмотря на то, что мероприятие не было санкционировано городскими властями, никто из его участников задержан не был. Акция завершилась без инцидентов.

Напомним, 3 июня — в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков — в республике отмечают День независимости. Ранее в Минске по этому случаю состоялся парад военной и гражданской техники. Перед зрителями прошли 20 расчётов военнослужащих различных родов войск. В параде было задействовано более двухсот единиц военной техники, в том числе система залпового огня «Полонез», зенитно-ракетные комплексы «С-300ПС», «Бук» и «Тор-М2», бронетранспортёры БТР-80, танки Т-72Б, а также основные типы авиатехники ВВС и войск ПВО. Затем перед трибунами проследовала колонна гражданских машин, среди которых — электробусы, тракторы и комбайны. Принимал парад главнокомандующий Вооружёнными силами Белоруссии Александр Лукашенко.

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