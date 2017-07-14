«Сохранение политики и состава министерства просвещения недопустистимо»

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 1 июля Временное правительство постановило ввести монополию на кожи по всему государству.

Временное правительство постановило перевести в распоряжение комиссара области Войска Донского — Воронкова — 10 000 руб. на канцелярские расходы.

Временное правительство постановило выдавать Рузскому со дня его увольнения от должности главнокомандующего жалованье по должности члена Государственного Совета.

Временное правительство утвердило положение о министерстве продовольствия, его штаты и расписание должностей.

Открылась вторая сессия Главного Земельного комитета. Прибыло 59 делегатов с мест. Чернов говорит, что необходимо немедленно приступить к подготовке и выработке реформ для Учредительного собрания.

«Хотя в некоторых местах крестьяне явочным порядком произвели захват, но в общем таких случаев очень мало, и крестьянство вполне показало, что оно стоит на должной высоте».

Представитель Исполкома Петросовета указывает на то, что до сих пор еще не изданы законы о земельных отношениях, которые должны регулировать сельское хозяйство до Учредительного собрания.

Огановский указывает, что подавляющая часть захватов земель относится к частновладельческим экономиям, реже захватываются церковные, монастырские и пр. владения.

Остальная часть заседания посвящена сообщениям с мест.

На заседании Государственного Комитета по народному образованию оглашены резолюции различных организаций, имеющих своих представителей в Комитете по вопросу о деятельности министерства народного просвещения, в том числе резолюции ВЦИК, Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, Всероссийского учительского союза и т. д. Во всех резолюциях указывается на необходимость изменения как общей политики министерства народного просвещения, так и состава его руководителей.

Решено приостановить общие собрания комитета впредь до изменения условий его работы; работы комиссий продолжаются в порядке частных совещаний.

Соединенное заседание бюро ВЦИК и Бюро Исполкома Совета крестьянских депутатов обсуждало вопрос о политике министерства народного просвещения. Принята следующая резолюция:

«1) сохранение нынешней политики и состава министерства народного просвещения недопустимо, ибо ведет к разрухе в области народного образования и к тому, что народ останется в новой России при старой школе;

2) решения Всероссийского Съезда Советов и Исполкома Совета крестьянских депутатов по народному образованию должны быть немедленно проведены в жизнь;

3) ВЦИК и Исполком Совета крестьянских депутатов примут все зависящие от них меры к устранению условий, тормозящих работы Государственного Комитета».

Бюро ВЦИК утвердило при себе следующие отделы: Петроградский, Международный, Аграрный, Экономический, Отдел труда, Военный, Морской, «Известия» и «Голос солдата», Финансовый, Управление по делам, Агитационно-пропагандистский, Юридически-законодательный, Связи, Отдел местного самоуправления, Отдел подготовки к Учредительному собранию, Медико-санитарный, Железнодорожный и Комиссию по борьбе с контрреволюцией.

«Правда» печатает резолюцию полкового совета 3-го пехотного полка, где полк отказывается выделить 14 маршевых рот по требованию военного министра. Полковой комитет сообщает, что только что отправил 10 маршевых рот на пополнение дивизии, и требование отправить еще 14 рот считает «стремлением распылить революционные силы армии Петроградского гарнизона».

Открылся первый женский военный съезд. С приветствием выступали Брешко-Брешковская и др. Послана приветственная телеграмма Керенскому — «первому министру в мире, разрешившему организацию женских военных батальонов». В заключение после приветствий во дворе состоялся парад женского батальона.

«Речь» пишет:

«Комитет Петроградской общей биржи пожертвовал 10 000 рублей в «фонд обеспечения семей погибших воинов полков 18 июня».

В Двинске (ныне Даугавпилс, Латвия) Скобелева и Лебедева встретили: командующий армией генерал Данилов, председатель армейского комитета Богословский, комиссар армии Ходоров, председатель следственной комиссии Касовский и другие.

На состоявшемся заседании Данилов подробно сообщил данные о каждой дивизии, полке, роте. В полках, где оказались части, не желавшие подчиняться распоряжениям военного начальства, удалось создать «здоровое настроение». В некоторых частях еще заметно брожение, но оно на пути к ликвидации. Общее мнение, что волнения в войсках создаются под влиянием агитации и распространения газет «Правда» и «Солдатская правда».

Председатель следственной комиссии сообщает подробно о ходе расследований об уклоняющихся от исполнения воинских приказов.

По окончании заседания министры посетили Исполком Совета, митинг Уланского полка, митинг дивизии, митинг на площади в крепости Двинска, где собрались многотысячные войска; везде они произносят речи «с яркими призывами к наступлению». Их встречают оркестры и продолжительные крики «Ура!».

Выясняются подробности происходивших брожений на почве отказа подчиняться боевым приказам. Брожение стало проявляться вскоре после общего приказа о наступлении. Особенно обострилось положение 25 июня, когда в некоторых частях отдельные группы открыто начали высказываться против наступления и отказываться от исполнения приказаний начальства.

Пришлось принять энергичные меры; неповинующиеся группы были окружены и арестованы. Ведется ускоренное следствие, часть дел уже поступила в суд.

Особо уполномоченный военный министр при армии в Двинске, в отмену прежнего запрещения, признал возможным с 1 по 5 июля разрешить устройство митингов и собраний, однако на них не подлежат обсуждению вопросы о наступлении. Митинги и собрания могут быть устроены с разрешения выборных комитетов под личную ответственность устроителей.

В «Известиях» печатается письмо командира 46-го Сибирского стрелкового полка, где он сообщает, что при наступлении отстала только 1/6 часть полка и слухи о расформировании полка ложны.

«Речь» пишет:

«Из телеграммы военного министра узнаем, что члены войсковых комитетов, принимая деятельное, непосредственное участие в боевых операциях, в атаку «идут впереди частей, личным примером одобряя и воодушевляя войска».

«Речь» сообщает о беспорядках, чинимых на железных дорогах проходящими эшелонами.

Делегатская конференция от чернорабочих металлообрабатывающей промышленности 30 заводов Петрограда вынесла резолюцию, где предостерегает массу неквалифицированных рабочих от разрозненных выступлений, требует установления твердых цен на продукты и констатирует факт отказа предпринимателей отпускать делегированных рабочих на конференцию.

«Известия» пишут:

«Вчера все арестованные на даче Дурново заявили о своем желании дать показания следственной власти, кроме двух лиц. Показания проверяются».

С 1 июля вводятся карточки на мясо.

«Известия» пишут:

«После двухнедельной забастовки колбасников стачка окончилась полной победой рабочих. Прежнее жалование от 50 до 100 рублей в месяц увеличено в размере от 160 до 200 руб., чернорабочие мужчины и женщины от 125, мальчики 50 р. Означенные оклады — на готовом довольствии. Плата увеличивается с 1 апреля».

Комитет финляндской партии социал-демократов официально обратился к русским демократическим организациям с приглашением участвовать в сегодняшней демонстрации финских рабочих, с целью оказать давление на сейм, дабы проекты о 8-часовом рабочем дне и общинной реформе были приняты в редакции, предложенной данной фракцией.

В городе расклеено воззвание партии, обращенное непосредственно к русским рабочим, матросам и солдатам, с призывом участвовать в демонстрации в 7 часов вечера. Демонстрации состоялись. Указанные законопроекты приняты сеймом.

В Москве открылся всероссийский съезд земельных собственников. В подавляющем большинстве съезд дворянский.

Открылась 2-я общегородская конференция Петроградской организации РСДРП (б). С докладом о деятельности Петроградского Комитета выступил Бокий. Из доклада следует, что питерская организация покрывает 21 район. Число членов ее колеблется от 25 до 30 тысяч. Потребность в агитаторах была все время настолько велика, что митинги и собрания, на которых присутствовало 100—150 человек, совершенно не обслуживались. За время между 1-й (21 апреля) и 2-й конференциями была проведена кампания по выборам в районные думы. Много занял вопрос о помещении, так как из дворца Кшесинской все большевистские организации выселяют, а другого помещения не дают. Политическое руководство вел все время ЦК.

С докладом о деятельности Военной организации выступил Невский.

«Сейчас военная организация насчитывает до 2000 членов партии и до 4000 членов клуба «Правда»… Через военную организацию мы получаем возможность широкой работы среди крестьянства… Организация боевых ячеек в войсках необходима… Клуб «Правда» принес нам огромную пользу, кроме того, клубы организовывались в отдельных воинских частях, часть которых функционирует под руководством большевиков.

На помощь агитации решили создать газету. Решили обратиться к рабочим. Сделали призыв, и средства потекли и текут до сих пор. Условия издания газеты нечеловечески трудные. Вначале газета печаталась в типографии Общественного Градоначальства, которую захватили почти силой и почти силой держались в ней. Газету, в конце концов, оттуда выселили, она переселилась в типографию «Труд», где условия оказались во много раз еще более тяжелыми. Печатается «Солдатская правда» в количестве около 50 000 экз».

Подвойский делает содоклад Невскому:

«Мы принимаем последний месяц по 311 делегатов фронта в среднем в день… Мы имеем 24 000 отправлений «Солдатской правды» на фронт. Распространению газеты ставят препятствия армейские комитеты, которые ее сжигают».

По докладам военной организации вынесена резолюция:

«Заслушав доклад представителей военной организации, общегородская конференция, приветствуя проделанную до сих пор военной организацией работу, выражает пожелание, чтобы как между военной организацией и Петр. Ком-том, так и между районными военными ячейками и организациями рабочих был установлен самый тесный организационный контакт».

«Правда» пишет:

«Всего три месяца осталось до выборов в Учредительное собрание. Наша партия должна проявить себя на этих выборах внушительно… Особенно трудна будет эта работа в деревне».

Далее статья останавливается на методах пропаганды в деревне, указывает на огромное влияние сейчас в деревне эсеров, которые используют там авторитет крестьянских съездов и все местные Крестьянские Советы, и говорит следующее:

«Вопреки стремлениям эсеров затушевать классовые противоречия в деревне и развивающуюся в них классовую борьбу, борьба эта все-таки идет, одним из признаков которой, в частности, является частая смена волостных комитетов…»

«Известия» опубликовали письмо Моргари, члена ЦК итальянской социал-демократической партии, который хотел пробраться на 28 июня в Стокгольм, но единственный путь, которым можно было проехать, оказался закрытым, так как Англия его не пропустила. По этим же причинам не могли попасть в Петроград представители английского и французского меньшинства. Итальянская социалистическая партия делегировала своих представителей, но почти наверняка можно сказать, что они тоже не получат виз.

Выходит статья Ленина «Как и почему крестьян обманули?»

«Известно, что, когда крестьянские депутаты всей России съехались в Петроград на Всероссийский Совет крестьянских депутатов, крестьянам обещали — обещали социалисты-революционеры, обещало правительство — немедленно запретить куплю-продажу земель.

Министр Переверзев сначала было действительно хотел выполнить обещание и телеграммой приостановил сделки по купле-продаже земли. Но затем чья-то невидимая рука вмешалась в дело, и министр Переверзев взял назад свою телеграмму нотариусам, т. е. снова разрешил сделки купли-продажи земли.

Крестьяне обеспокоились. Если мы не ошибаемся, они послали даже, кажется, особую делегацию в министерство.

Крестьян успокоили, крестьян уговорили, как уговаривают малых детей. Их уверили, что немедленно будет издан закон, запрещающий куплю-продажу земли, что «только» в целях издания такого закона временное распоряжение Переверзева было «отложено».

24 июня (только 24 июня) появляется в газетах известие, что министр Чернов, вождь партии социалистов-революционеров, внес в правительство законопроект (только еще законопроект) о запрещении сделок купли-продажи земли.

29 июня газеты опубликовали сообщение о «частном совещании» Государственной думы, состоявшемся 28 июня. В этом совещании г. Родзянко, по сообщению газеты «Речь» (газеты, принадлежащей той партии, которая имеет большинство во Временном правительстве), «в заключительном слове остановился на вопросе о сделках с землею в связи с новыми (о да, чрезвычайно новыми! в высшей степени новыми!) мероприятиями правительства. Он доказывает, что если сделки на землю будут воспрещены, то земля потеряет ценность» (для кого? для помещиков, очевидно! Но ведь от помещиков-то крестьяне и хотят отобрать землю!), «будет обесценено обеспечение кредита, и землевладельцам» (бывшим землевладельцам, г. Родзянко!) «будет закрыт всякий кредит. Из каких же средств, — спрашивает М. В. Родзянко, — землевладение будет уплачивать свои долги банкам? В большинстве случаев сроки уже пропущены, и такой законопроект приведет к немедленной ликвидации земельной собственности на законном основании без торгов.

Ввиду этого М. В. Родзянко предложил совещанию поручить Временному комитету обсудить вопрос, чтобы попытаться предотвратить введение закона, гибельного не для частного землевладения, а для государства».

Вот когда «невидимая рука» показалась на свет божий! Вот она, «хитрая механика» коалиционного правительства, с почти социалистическими министрами, разоблаченная проболтавшимся бывшим председателем бывшей Государственной думы, бывшим помещиком, бывшим доверенным Столыпина-вешателя, бывшим укрывателем провокатора Малиновского — господином Родзянкой!..

Дело в том, чтобы на этом ярком примере понять всем нам и помочь понять массам крестьян, как и почему крестьян обманули… Как обманули крестьян? Накормив их обещаниями. В этом и состоит «хитрая механика» всех коалиционных министерств на свете, т. е. буржуазных министерств с участием изменников социализма. Бывшие социалисты служат в этих министерствах — все равно, сознают ли они это или нет, — орудием обмана масс капиталистами.

Почему обманули крестьян? Потому что орудия обмана, социалисты-революционеры — берем лучшее для них предположение — сами не понимали хитрой механики классового господства и классовой политики в современном управлении России. Социалисты-революционеры дали себя увлечь фразой. А на деле, как это подтвердил «случай» с Родзянко самым наглядным образом, на деле правит Россией блок двух блоков, союз двух союзов.

Один блок есть блок кадетов с монархистами-помещиками, от них же первый есть г. Родзянко. Этот блок подтвержден как политический факт перед всей Россией тем, что на выборах в Питере все газеты черной сотни, все газеты правее кадетов, поддержали кадетов. Этот блок имеет большинство в правительстве, по вине эсеров и меньшевиков. Этот блок оттягивал запрещение сделок купли-продажи земель, этот блок поддерживает помещиков, капиталистов-локаутчиков.

Другой блок есть блок эсеров и меньшевиков, обманувший народ пустыми обещаниями. Скобелев и Церетели, Пешехонов и Чернов обещаний надавали тьму. Обещания давать легко. Прием «социалистических» министров кормить народ обещаниями испытан во всех передовых странах мира и везде привел к краху…

Не в блоке (союзе) с капиталистами, а только в союзе с рабочими смогут крестьяне добиться своих целей».