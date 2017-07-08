«Они в большинстве. Они у власти. И они видят – у них ничего не выходит!»

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 25 июня «Известия» пишут:

«Министерство внутренних дел в ответ на многочисленные запросы разъяснило, что принудительное обложение в пользу Советов Крестьянских Депутатов не может быть допущено. Финансирование их возможно лишь путем добровольной складчины.»

Первый пулеметный полк отправляет на фронт 500 пулеметов с необходимым для них количеством солдат.

В Петрограде состоялась манифестация украинцев, в которой участвовали также воинские части петроградского гарнизона. Лозунги на знаменах: «Слава Центральной Раде!» и т. п. Солдаты шли с оркестрами музыки и с национальными знаменами с надписями на украинском языке. За воинскими частями шли, с хором во главе, украинцы невоенные.

Президиуму ВЦИК вручен меморандум с просьбой поддержать требования, предъявленные от 10 украинских организаций Временному Правительству.

В Петрограде состоялся 5-ти тысячный митинг работниц и работников, устроенный редакцией журнала «Работница» в помещении патронного завода. Вынесена резолюция против наступления и о «безработице».

Общее собрание рабочих столярной мастерской Охтенского порохового завода, «обсудив вопрос о нашем отношении к буржуазной прессе в связи с грязной травлей, которую эти контр-революционные газеты ведут против передовых и наиболее стойких борцов пролетариата, как-то тов. Ленина и др. наших товарищей социалистов…», постановило «бойкотировать все буржуазные газеты, ведущие эту травлю» и «предложить С. Р. и С. Д. принять самые решительные меры против гнусной травли и открытой проповеди контр-революции в буржуазной печати; если же они не подчинятся, отобрать у них типографии, как оружие контрреволюции».

Ленин по этому поводу пишет в статье «Расхлябанная революция»:

«Всеобщий дикий вой злобы и бешенства против большевиков есть общая жалоба кадетов, эсеров и меньшевиков на свою собственную расхлябанность. Они в большинстве. Они у власти. Они все в блоке друг с другом. И они видят, что — у них ничего не выходит! Как же не злобствовать на большевиков».

На Всероссийской конференции профсоюзов заслушиваются и обсуждаются тезисы Канеля и содоклад Колокольникова по вопросу о муниципальной политике профсоюзов. Предложенная Колокольниковым резолюция передается в редакционную комиссию.

Затем заслушивается доклад Кольцова об экономической борьбе и открываются по нему прения. По мнению докладчика, наступление против капитала сейчас нежелательно и невозможно. Оно привело бы к поражению рабочего класса, а следовательно, и революции. Сегодня стоят задачи обороны, задачи отстаивания сделанных уже завоеваний. О крупной стачечной борьбе мечтать не приходится. Тяжелое положение страны налагает на нас обязательства, от которых мы не можем отказаться. К стачкам можно прибегать в исключительных случаях. Главнейшими средствами в руках рабочего класса в настоящее время являются примирительные камеры. Необходимо, чтобы профсоюзы их поддержали, так как предприниматели отказываются в них участвовать.

В прениях указывалось, что перед лицом наступающего капитала докладчик предлагает социальный мир и отказ от классовой борьбы.

В Петрограде состоялось общегородское делегатское собрание профсоюза металлистов. Обсуждался вопрос о тарифе минимальных заработков, предъявленном правлением союза Обществу заводчиков и фабрикантов.

Состоялась конференция чернорабочих Выборгской стороны.

На открытом заседании Лиги социального воспитания в Михайловском театре выступал Горький. Дети, по его словам, будут жить в «густой атмосфере лжи, лицемерия и обманов, клеветы, взаимной травли и неуважения к человеку». Чтобы противостоять этому, воспитание «должно стремиться к перерождению инстинктов индивидуалистических в инстинкты социальные». Горький призывал передать детям «мечты о всемирном братстве, наш идеализм, нашу любовь к разуму и красоте»

В Москве начались первые всеобщие выборы в городскую думу.

В Тифлисе состоялся многотысячный митинг всего тифлисского гарнизона. На всех трибунах единогласно приняты резолюции большевиков. Плакаты, знамена, лозунги—большевистские.

На заседании Совета в Могилеве присутствуют Керенский, генерал Брусилов и начальник штаба Лукомский. Члены Совета затронули вопрос о реакционных настроениях кадровых офицеров в ставке, которые отрицательно относятся к демократическим организациям и с ними не считаются. Обращаясь к Брусилову, член Совета сказал:

«88% офицеров ставки своими действиями создают опасность контр-революционных проявлений».

Брусилов заявил:

«В присутствии министра я, верховный главнокомандующий, принесший присягу служить русской демократии, заявляю, что контр-революции не может быть. Я этого не допущу. Опасаться контр-революции со стороны офицеров ставки нельзя».

ЦК партии эсеров объявляет с 1 по 15 июля в пределах партии единовременный обязательный сбор по одному рублю с каждого члена партии.

«Дело Народа» печатает новый список провокаторов из 25 человек.

Ленин в статье «Расхлябанная революция» описывает политическую расстановку сил:

«Два блока — вот кто правит Россией, блок эсеров с меньшевиками и блок этого блока с кадетами, которые в блоке со всеми, стоящими правее их, политическими партиями. Расхлябанность революции проистекает отсюда неизбежно. Ибо все части этого правящего «блока блоков» — расхлябанные.

Кадеты сами не верят своему республиканизму, и не верят ему кольми паче октябристы и монархисты прочих цветов, ныне прячущиеся за кадета и голосующие за него. Кадеты не верят «социал-блоковцам», охотно употребляя посланных от них министров «на посылки» для всяких «успокаиваний», — но в то же время злобствуя, шипя и негодуя по поводу «требовательности» той массы крестьян и частью рабочих, которая сейчас доверилась эсерам и меньшевикам ради их пышных обещаний («удовлетворить трудящихся, не обидев капиталистов»), но которая имеет наглость ожидать и требовать действительного выполнения этих обещаний!

Социал-блоковцы не верят друг другу: эсеры не верят меньшевикам и обратно. До сих пор сколько-нибудь ясно, открыто, принципиально ни одна «дражайшая половина» не решилась заявить перед всеми, официально, как, почему, во имя чего, до каких пределов объединились сторонники струвистски-кастрированного «марксизма» и сторонники «права на землю». Трещит по всем швам единство даже внутри каждой отдельной из этих «дражайших половин»: у эсеров их съезд 136 голосами против 134 «прокатил» Керенского, что вызвало уход из ЦК самой «бабушки» и разъяснение ЦК о том, будто не выбрали Керенского исключительно ввиду его переобремененности (не в пример Чернову) министерскими обязанностями. «Правые» эсеры в «Воле Народа» ругают свою партию и ее съезд, левые ютятся в «Земле и Воле», дерзая говорить о том, что массы не хотят войны, продолжают считать ее империалистской.

У меньшевиков правое крыло перекочевало в «День», возглавляемое Потресовым, которого «ласкает взорами любви» само «Единство» (бывшее вчера еще в блоке со всей партией меньшевиков на выборах в Питере). Левое крыло сочувствует интернационализму и основывает свою газету. Блок банков с Потресовыми через газету «День», блок всех меньшевиков, вплоть до Потресова и Мартова, через «единую» меньшевистскую партию.

«Оборончество» плохо скрывает эту расхлябанную революцию, ибо даже теперь, даже после возобновления империалистской войны, даже при угаре восторгов, вызванных наступлением, обострилось «наступление» сторонников Потресова на противников его в одном союзе, сторонников Керенского на противников его — в другом."Революционная демократия» не верит больше в революцию, боится демократии, опасается больше всего на свете разрыва с англо-французскими капиталистами, опасается недовольства капиталистов русских. («Наша революция буржуазная» — в эту, забавно изуродованную Даном, Церетели и Скобелевым, «истину» уверовал «сам» министр Чернов.) Кадеты ненавидят революцию и демократию.

Революция поставила вопросы необычайной трудности, гигантской важности, мирового размаха. Ни сладить с разрухой, ни вырваться из ужасных тисков империалистской войны нельзя без самых решительных, на беззаветный героизм угнетенных и эксплуатируемых масс рассчитанных, революционных мер, без доверия и поддержки этими массами своего организованного авангарда — пролетариата. Массы пробуют пока поискать выхода «полегче»: через блок кадетов с блоком эсеров и меньшевиков. Выхода не оказывается.»