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Ле Пен закидали яйцами в Бретани

Политика

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая

Париж, 4 мая 2017, 17:40 — REGNUM  Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен была закидана яйцами в ходе своей поездки в Бретань. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает телеканал BFMTV,

Сообщается, что Ле Пен задержалась перед входом в здание, где она должна была выступать и разговаривала с одним из журналистов. Её окружала плотная толпа охранников и журналистов.

В какой-то момент в неё полетели яйца. Охранники закрыли собой Ле Пен и завели её в здание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая во Франции прошла последние теледебаты двух оставшихся кандидатов на пост президента страны — Ле Пен и Эммануэля Макрона. Политики жестко критиковали друг друга, а Макрон даже обвинил Ле Пен во лжи.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Дебаты кандидатов во Франции: Макрона сочли убедительнее Ле Пен

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