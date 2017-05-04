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В МИД РФ не исключили, что Польша назовет своми освободителями инопланетян

Политика

«К этому все идет»

Севастополь, 4 мая 2017, 14:41 — REGNUM  Проводимая Варшавой политика приведет к тому, что в учебниках по истории лет через пять-десять освобождение Польши от фашистов припишут инопланетянам, сообщила журналистам 4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя проходящие в Польше процессы, российский дипломат предложила простым гражданам этой страны вопрос о том, что в итоге такой политики произойдет с историей Великой Отечественной войны.

«Вы не боитесь, что пройдёт пять, семь, десять лет, и в учебниках истории, по которым будут учиться ваши дети, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне?» — спросила она.

Дипломат спросила, готовы ли поляки к таким последствиям. «По крайней мере, нам кажется, что к этому все идет», — сказала Захарова.

Напомним, Варшава была освобождена от гитлеровских войск в январе 1945 года частями Красной Армии и Войска Польского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Варшава в очередной раз выразила свое отношение к России и к роли Советствого Союза в освобождении Польши от фашизма. 29 апреля польская погранслужба не пропустила на территорию страны семерых мотоциклистов из России, которые проводят марш «Дороги Победы — на Берлин», приуроченный к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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