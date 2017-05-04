Лидер «Ночных волков»: Задержание байкера в Польше – попытка устрашения

Москва, , 10:28 — REGNUM Задержание в Польше байкера клуба «Ночные волки» Николая Логинова — не что иное как очередная попытка устрашения, заявил лидер мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург) в интервью телеканалу «Звезда».

Комментируя задержание Логинова во время мотопробега «Дороги Победы — на Берлин», Залдостанов назвал попытку срыва акции польскими властями ожидаемой. По его словам, они не могут простить «Ночным волкам» их убеждений, но акцию сорвать им не удастся.

Кроме того, польские власти боятся поддержки марша со стороны общества. «Это очередная попытка устрашения. Я уверен, что его [Логинова] отпустят через несколько часов, потому что все документы в порядке», — сказал он.

Напомним, 29 апреля польская погранслужба не пропустила на территорию страны семерых мотоциклистов из России.

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Затем в городе Мысловце (Польша) полиция задержала Логинова, который присоединился к мотопробегу «Дороги Победы — на Берлин». Варшавой не было представлено никаких содержательных аргументов, оправдывающих действия полиции.

В посольстве РФ в Польше подчеркнули, что запретительным мерам подверглись участники мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы над фашизмом и памяти воинов-освободителей, павших в боях за спасение Европы от гитлеровской чумы.

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