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Россия призывает Марокко и Западную Сахару к диалогу

Политика

Неурегулированностью проблемы Западной Сахары пользуются различные экстремистские силы, что отрицательно сказывается на военно-политической обстановке во всем регионе, полагает представитель России при СБ ООН Пётр Ильичёв, которого цитирует Sahara Press Service

Тифарити, 4 мая 2017, 11:26 — REGNUM  28 апреля Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию № 2351, продлив таким образом на один год миротворческую миссию ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая действует в регионе с 1991 года, когда Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО заключили перемирие.

Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали высоко оценил ответственность СБ ООН в деле дипломатического урегулирования западносахарской проблемы, передает Sahara Press Service.

По словам координатора деятельности МООНРЗС на территории САДР Мохамеда Хедада, «резолюция № 2351 доказала готовность международного сообщества разрешить конфликт, урегулирование которого было заблокировано властями Марокко в марте 2012 года, когда Рабат отказался от прямых переговоров с Фронтом ПОЛИСАРИО».

«Фронт ПОЛИСАРИО выступает за переговоры с Марокко на основе принципа самоопределения наций. Мы не собираемся обсуждать сам характер конфликта, который по своей сути является чисто колониальным», — подчеркнул Хедад.

Напомним, что Россия также поддержала резолюцию СБ ООН.

«Единая позиция Совета Безопасности должна направить сторонам западносахарского урегулирования сигнал о необходимости начала поступательного продвижения в сторону возобновления прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО. Исходим из того, что преодолеть противоречия и добиться справедливого и устойчивого урегулирования можно только политическим путём на базе соответствующих резолюций ООН. Конечная формула должна быть приемлемой как для марокканцев, так и для полисарийцев, и предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН», — отметил временный поверенный в делах Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Пётр Ильичёв.

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