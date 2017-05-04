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Интерпол отказался от розыска трех политиков, работавших при Януковиче

Политика

Двое из них обвиняются Генпрокуратурой Украины в хищении средств, еще один – в разгоне евромайдана в 2014 году

Киев, 4 мая 2017, 08:41 — REGNUM  Интерпол не будет разыскивать бывшего министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, бывшего секретаря Службы национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Андрея Клюева и депутата Верховной рады Александра Онищенко, заявил 3 мая пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».

Решение о закрытии дел в отношении Ставицкого и Клюева было принято комиссией по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии. Так же комиссия приняла решение об отказе Нацполиции Украины в объявлении в розыск Александра Онищенко.

Эдуард Ставицкий был объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины 24 марта 2014 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере. Интерпол открыл дело на экс-министра энергетики 4 августа 2014 года.

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Андрей Клюев, экс-глава администрации президента при Януковиче, был объявлен Генпрокуратурой Украины в розыск 28 февраля 2014 года по обвинению в разгоне евромайдана.

Александр Онищенко обвиняется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в хищении средств при добыче и продаже природного газа на сумму около 3 млрд гривен ($110 млн). Онищенко выехал с Украины в июле 2016 года после того, как Верховная рада одобрила решение о привлечении депутата к ответственности.

Напомним, ранее Интерпол прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. В ответ Генеральная прокуратура Украины заявила, что обжалует данное решение в Киеве, поскольку отказ Интерпола был принят из-за «несовершенства украинского законодательства».

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