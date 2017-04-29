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Аваков: Интерпол отказался объявлять Яценюка в розыск

Политика

Запад пока не собирается сдавать Яценюка

Яценюк
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Яценюк

Киев, 29 апреля 2017, 15:51 — REGNUM  Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол отказался объявлять в международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом Аваков написал сегодня, 29 апреля, на своей странице в Facebook.

«С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол — как адекватная и солидная международная правовая организация — согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве России», — пишет Аваков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России направила в Интерпол материалы для розыска Яценюка, который уже заочно арестован в России за совершение тяжких преступлений.

У Следственного комитета России есть доказательства, что Яценюк воевал против российских войск в первую чеченскую войну.

Ещё в сентябре 2015 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Первой чеченской войне на стороне дудаевцев воевал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, Яценюк входил в состав карательного отряда «Арго», а затем «Викинг», руководимого Александром Музычко по прозвищу Сашко Билый.

Глава СКР уточнил, что украинский политик участвовал в, как минимум, двух вооруженных столкновениях, происходивших в Грозном — 31 декабря 1994 года на площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9.

Читайте ранее в этом сюжете: СК располагает доказательствами участия Яценюка в первой чеченской войне

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