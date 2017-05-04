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Китай обеспокоен совместными учениями США и Южной Кореи

Политика

По мнению МИД КНР, подобного рода действия способствуют нагнетанию напряженности

Пекин, 4 мая 2017, 04:17 — REGNUM  Китай призвал все вовлеченные стороны избегать действий, которые могут обострить трения вокруг проблемы на Корейком полуострове, включая проведение совместных военных учений США и Южной Кореи вблизи проблемного региона, передает 3 мая агентство «Синьхуа».

"Мы обеспокоены учениями», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан во время ежедневной пресс-конференции, поясняя, что учения чреваты обострением и без того чувствительной и сложной ситуации. При этом, по его словам, Китай выступает против любых действий, которые не способствуют сглаживанию противоречий и трений.

По информации «Синьхуа», стратегические бомбардировщики США поднялись в воздух с авиабазы на Гуаме в понедельник, 1 мая и провели учения с истребителями Южной Кореи. Власти КНДР при этом заявляют, что учения направлены против целей на ее территории и назвали эти действия «безрассудной провокацией», которая может ввергнуть полуостров в войну.

Гэн заявил, что приоритетом для Поднебесной является сглаживание трений и перезагрузка диалога. Он призвал все стороны сохранять спокойствие, дабы создать условия для контакта и диалога, передает агентство.

Напомним, что военные учения США и Южной Кореи под названием Foal Eagle начались 1 марта.

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