Китай не считает проблемы в Южно-Китайском море делом США или АСЕАН

Пекин, , 03:11 — REGNUM Проблемы в Южно-Китайском море не касаются отношений ни между Китаем и США, ни отношений между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Вос­точ­ной Азии (АСЕАН) как таковой, передает 3 мая агентство «Синьхуа» слова представителя МИД КНР.

«Проблема Южно-Китайского моря касается Китая и ряда стран-членов АСЕАН. Мы надеемся, что внешние игроки будут уважать позитивные устремления стран внутри региона, направленные на поддержание мира и стабильности в Южно-Китайском море», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан на очередной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать вероятность того, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит на предстоящей встрече с министрами иностранных дел стран АСЕАН проблему Южно-Китайского моря и суверенитет Китая над этим районом.

Гэн отметил, что ситуация в Южно-Китайском море стабилизируется благодаря совместным устремлениям Китая и стран АСЕАН. С трудом достигнутые позитивные результаты должны уважаться всеми сторонами.

Напомним, что Китай имеет территориальные споры с рядом государств в Южно-Китайском море. США считают данный конфликт зоной своих интересов, в связи с чем делаются периодически политические заявления. В частности, недавно президент США Дональд Трамп осудил действия Китая в Южно-Китайском море, связанные со строительством на спорном архипелаге Спратли (Наньша), заявляя, что там ведется военное строительство.

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