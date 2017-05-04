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ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз

Политика

*«Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Москва, 4 мая 2017, 00:03 — REGNUM  ВКС России в ходе контртеррористической операции в Сирии уничтожили более трех тысяч бензовозов террористов и свыше 200 нефтеперерабатывающих заводов, подорвав финасовые опоры «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил журналистам замглавы департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

По информации МИД России, планомерно уничтожая энергетическую инфраструктуру террористов, российские ВКС добились резкого сокращения доходов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Дмитрия Феоктистова, если до начала российской военной операции на территории Сирии ежегодные доходы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигали $2 млрд, то в настоящее время они сократились до $200 млн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Генштаба ВС России сообщали, что самолетами ВКС России с начала операции в Сирии совершено более 23 тысяч боевых вылетов.

Напомним, военная операция ВКС России против террористов в Сирии началась 30 сентября 2015 г. по официальной просьбе законного правительства Сирийской арабской республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу назвал направления работы российской военной полиции в Сирии

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