Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно

Львов, Украина, , 02:20 — REGNUM Кажется, львовский мусор скоро станет мемом. Приключения грузовиков с отходами, бороздящими просторы Украины, уже становятся темой не только прессы, но и острой на язык народной молвы. Кочующие машины с мусором вытряхивают свою ношу в соседних областях по-тихому, иногда их отлавливают, заставляют все собрать и увезти восвояси. И тогда все начинается сызнова. Обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин предлагает посмотреть на злоключения львовского мусора с политической стороны.

Началась эта история не сегодня, а еще в прошлом мае, когда на львовском мусорном полигоне случился пожар, после чего он закрылся на ремонт. Сперва мусор утилизировали на киевском полигоне, но когда и он закрылся на ремонт, история стала проблемной.

Нигде львовский мусор не хотели принимать, пришлось выбрасывать без спросу. Мусор легко опознается по чекам из магазинов, а водители со львовскими номерами попали на особый контроль (в результате чего их начали предусмотрительно отвинчивать).

При этом: 1) губернатору Львова все ни по чем, 2) решение лежит на поверхности, но за него никто не берется, 3) на дворе весна, скоро придет жара, и горы мусора на улицах и во дворах Львова станут рассадниками инфекций.

А что же жители других областей «единой Украины», как они помогают попавшим в беду сородичам? Читайте в статье: Великий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы

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