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Великий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы

Политика

Про путешествия львовского мусора по Украине уже придуманы сотни шуток, а скоро, наверное, эта история станет фабулой романов и опер; и правильно, потому что она дает довольно полное представление о происходящем в стране

Мусор
Иллюстрация: Unian.net
Мусор

Сергей Гуркин, 29 апреля 2017, 12:24 — REGNUM  

На этой неделе из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС пришла странная и смешная новость: там нашли девять куч львовского мусора. Кто-то не поленился проехать 550 километров, проник в зону отчуждения, выбросил мусор и скрылся. Местным властям, впрочем, не до смеха — они возбудили уголовное дело.

Путешествия львовских отходов по Украине начались в мае прошлого года, когда на тамошнем полигоне произошел пожар. Принимать мусор он больше не мог, и для отходов нужно было найти другое место. Сначала их возили в Киев, но потом и местный мусоросжигательный завод закрылся на плановый ремонт.

И началось: львовские власти пытались договориться то с тем, то с другим регионом. Но где-то полигоны и так переполнены. Где-то против местные жители (готовые в случае чего перекрывать дороги на пути львовского мусора). Где-то депутаты, упреждая протесты населения, не дали «добро» на импорт отходов.

Грузовики стали колесить по регионам страны по ночам, выбрасывать мусор в лесу или в чистом поле и как можно быстрее уезжать. Происхождение отходов опознается местными жителями по чекам из магазинов. За машинами с львовскими номерами стали внимательнее смотреть, и водители начали отвинчивать их при пересечении границы регионов. Несколько историй о погонях местной полиции за опорожнившимися грузовиками стали достоянием широкой общественности. Тех, кого успевали поймать, заставляли загрузить весь мусор обратно и увезти восвояси.

Скандалы, шутки и обсуждения продолжаются уже 10 месяцев, а проблема так и не решена. Фотографии из заваленного мусором «европейского города Львова» (куча в каждом четвертом дворе) производят сильное впечатление. Местные власти торгуются с соседями, но никому не хочется забирать чужой мусор, по крайней мере — без большой платы, на которую, в свою очередь, не согласны во Львове.

«Украину бороздят грузовики, которые тайно подбрасывают львовский мусор в разных частях страны», «Львовский мусор нелегально мигрировал в Полтавскую область», «Гастроли отходов из Галичины продолжаются по всей стране» — это не шутки, а совершенно реальные заголовки местных газет. Информагентства составляют интерактивные карты свалок. Удивительным образом на этих картах отсутствуют три западные области, включая и Львовскую. Отходы везут на восток, через Киев и Винницу — до границы с Россией в Сумской области и до границы с гражданской войной на Донбассе.

Конечно, мусорный полигон может загореться в любой стране, хотя не в любой стране так воруют, что пожар приходится тушить неделю, и он приводит к человеческим жертвам. Но по крайней мере дальнейший метод действий понятен: нужно решить, где разместится новый полигон, начать его строить, а на период стройки договориться с действующими заводами или полигонами в других регионах, оплатив разницу в тарифах из фондов ЧП (потому что это и есть ЧП) либо, в крайнем случае, повысив тарифы.

Но ничего этого не происходит. Мусорная история демонстрирует, с одной стороны, своеобразную сметку малороссов, многократно описанную в русской литературе. Если абстрагироваться от экологии, то план вывезти мусор на грузовиках в соседний регион, вывалить его там посреди ночи и скрыться обладает известным остроумием.

С другой стороны, миграция львовских отходов по Украине показывает абсолютное бессилие власти. Действия, которые надо предпринять, самоочевидны, но их никто не предпринимает. Наличие личной сметки и отсутствие государственной системы вместе рождают тот самый хаос, местами смешной, местами страшный, в который Украина все больше погружается в эти годы.

Более того, заявления львовских градоначальников заставляют усомниться в том, отдают ли они себе отчет в серьезности проблемы. Врачи предупреждают о возможных инфекциях и эпидемиях, если и этим летом мусор продолжит возлежать в городских дворах, а местные чиновники говорят о каких-то «политических вопросах» и, кажется, торгуются с центральной властью, используя мусор как рычаг. И, как бы реален не был наносимый регионам страны экономический и экологический ущерб, с мэра города Львова Андрея Садового, важнейшей фигуры второго плана на политическом олимпе страны, все как с гуся вода. О такой мелочи, как игнорирование всеми участниками «великого мусорного пути» национальных законов, не стоит и говорить.

Наконец, приключения мусорных караванов наглядно демонстрируют фрагментацию страны. «Едина краина» существует только в виде надписи в телевизоре. В реальности жители Днепропетровской или Винницкой области готовы перекрывать дороги львовскому мусору, даже если эти он едет на официальный полигон. С какой стати ваши отходы едут к нам? Фразу «моя хата с краю» могу сказать о себе жители каждого региона, и для верного представления об Украине нужно вообразить себе территорию, где пограничным считает себя каждый из субъектов.

regnum author Сергей Гуркин
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