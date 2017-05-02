Белый дом рассказал об условиях встречи Трампа с лидером КНДР
Высказывание президента США о возможной встрече с Ким Чен Ыном уже подверглось критике
Вашингтон, 2 мая 2017, 03:05 — REGNUM В Белом доме поспешили пояснить слова президента США Дональда Трампа о вероятной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Условий для подобных встреч пока нет, заявил пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер, сообщает 1 мая Reuters.
«Соединенные Штаты по-прежнему готовы к заслуживающим доверия переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова; однако условия должны измениться, прежде чем появится возможность для возобновления переговоров, — заявил Спайсер. — Очевидно, что сейчас условий нет».
Для того чтобы сделать переговоры возможными Пхеньяну необходимо отказаться от своих ракетных испытаний и свернуть ядерную программу, считают в Белом доме. Пока же военные варианты ответа на действия КНДР остаются на столе, подчеркнул пресс-секретарь.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США заявил в понедельник, 1 мая, о готовности встретиться с лидером Северной Кореи.
«…Для меня, конечно, было бы честью это сделать», — заявил Трамп.
Заявление главы Белого дома уже вызвало ряд критических высказываний. Так, эксперт по Азии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бонни Глейзер заявила об отсутствии согласованности в заявлениях Трампа.
«Если есть какая-либо надежда вернуть Ким Чен Ын за стол переговоров для обсуждения денуклеаризации, США должны четко сформулировать свою позицию», — считает эксперт.
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