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Госдеп предупредил граждан США о вероятности терактов в Европе

Политика

Оповещение распространяется на ближайшие четыре месяца

Вашингтон, 2 мая 2017, 00:59 — REGNUM  

Гражданам США, планирующим путешествие по странам Европы, рекомендуется сохранять осторожность и быть предельно бдительными в связи с угрозами террористических актов. Соответствующее сообщение 1 мая распространил госдепартамент США.

Предупреждение распространяется на ближайшие четыре месяца, его срок действия истекает 1 сентября 2017 года.

Недавние террористические атаки во Франции, России, Швеции и Великобритании продемонстрировали, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также другие террористические организации продолжают планировать и совершать теракты несмотря на все контртеррористические операции, проводимые местными властями.

В ведомстве предупреждают, что террористы при планировании атак ориентируются на туристические объекты, транспортные узлы, рынки и торговые центры, а также правительственные здания. Под угрозой по-прежнему остаются отели, клубы, места отправления религиозных культов, учебные заведения, аэродромы и другие объекты, где возможны скопления людей.

Госдеп рекомендует гражданам перед поездкой посетить веб-сайт консульств США в странах назначения, а также ознакомиться с информацией о безопасности, распространяемой местными властями и информагентствами.

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