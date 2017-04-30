Южная Корея и США завершили совместные военные учения

Сеул, , 04:29 — REGNUM Совместные военные учения американских и южнокорейских военных завершились в воскресенье, 30 апреля. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

Сообщается, что начавшиеся в начале марта совместные маневры Сеула и Вашингтона заканчиваются в установленный заранее строк. В масштабных военных учениях Foal Eagle участвовало более десяти тысяч американских солдат, часть которых прибыла из военных баз, расположенных за пределами Южной Кореи. К учениям присоединилась сотни тысяч военнослужащих Республики Корея.

«Несмотря на окончание учений Foal Eagle, в оборонительной политике США и Южной Кореи никаких изменений не произойдет», — отметил южнокорейский военный чиновник.

В маневрах также принимала участие стратегическая ударная группа во главе с авианосцем США Калом Винсоном, истребители F-35 и бомбардировщики B-1B.

Отмечается также, что ранее американский авианосец принял участие в совместных военных учениях Японии и США.

По окончании учений, часть американского военного контингента вернется в базы расположения за пределами Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР обвинила Южную Корею в многократном нарушении морских границ в апреле, что создают угрозу военного конфликта. Что усугубляется проводимыми США и Республикой Кореей совместными военными учениями.