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Южная Корея и США завершили совместные военные учения

Политика

Часть американских военных вскоре покинет полуостров

Сеул, 30 апреля 2017, 04:29 — REGNUM  Совместные военные учения американских и южнокорейских военных завершились в воскресенье, 30 апреля. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

Сообщается, что начавшиеся в начале марта совместные маневры Сеула и Вашингтона заканчиваются в установленный заранее строк. В масштабных военных учениях Foal Eagle участвовало более десяти тысяч американских солдат, часть которых прибыла из военных баз, расположенных за пределами Южной Кореи. К учениям присоединилась сотни тысяч военнослужащих Республики Корея.

«Несмотря на окончание учений Foal Eagle, в оборонительной политике США и Южной Кореи никаких изменений не произойдет», — отметил южнокорейский военный чиновник.

В маневрах также принимала участие стратегическая ударная группа во главе с авианосцем США Калом Винсоном, истребители F-35 и бомбардировщики B-1B.

Отмечается также, что ранее американский авианосец принял участие в совместных военных учениях Японии и США.

По окончании учений, часть американского военного контингента вернется в базы расположения за пределами Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР обвинила Южную Корею в многократном нарушении морских границ в апреле, что создают угрозу военного конфликта. Что усугубляется проводимыми США и Республикой Кореей совместными военными учениями.

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