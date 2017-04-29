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Дехган: США не смогут повлиять на президентские выборы в Иране

Политика

Министр обороны Ирана обвинил Лондон и Вашингтон в искажении политической ситуации в ИРИ

Тегеран, 29 апреля 2017, 21:47 — REGNUM  Министр обороны Ирана Хоссейн Дехган заявил, что США живут в надежде оказать влияние на иранские выборы.

«Если американцы думают, что они способны повлиять на президентские выборы в ИРИ, то они глубоко заблуждаются. Иранцы — мудрый народ. Мы знаем своих врагов и действуем вопреки их требованиям», — заявил министр в интервью арабский редакции RT.

По словам Дехгана, США и Великобритания используют средства массовой информации для поддержки одно иранского политического лагеря против другого.

«Иранский народ в полной мере осознает неспособность Запада подорвать ситуацию в стране. Руководство Ирана принимает решения по вопросам внешней и внутренней политики, исходя из текущей ситуации», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

19 апреля верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал иранцев прийти на избирательные участки, показав «врагу силу, сплочённость и мощь иранского народа».

Совет стражей конституции допустил до участия в президентской гонке шесть кандидатов: президент Ирана Хасан Рухани, первый вице-президент Эсхак Джахангири, экс-министр промышленности ИРИ Мостафа Хашеми-Таба, мэр Тегерана Мохаммад Багер-Галибаф, экс-генпрокурор ИРИ Эбрахим Раиси и экс-министр культуры Ирана Мостафа Мирсалим. Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Правом голоса обладают 55 млн граждан исламской республики.

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Противостояние Ирана и США
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