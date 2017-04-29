В основе любой внешней политики находится демография: замглавы МИД Армении

Степанакерт, , 00:04 — REGNUM 28 апреля в Арцахском государственном университете заместитель министра иностранных дел Республики Армения Шаварш Кочарян и ведущий эксперт Центра региональных исследований Давид Шахназарян прочли лекцию на тему «Внешняя политика РА в контексте глобальных и региональных проблем».

Как сообщает «Aрцахпресс», Кочарян отметил, что во всем мире происходят очень быстрые изменения, которые несут в себе как опасности, так и новые возможности.

«Во-первых, это мировой финансовый кризис, волну которого мы ощутили, и не исключается, что он может повториться. Это говорит о том, что что-то не соответствует сложившейся ситуации. Во-вторых, даже у людей западного мира созрели настроения для перемен, проявлением чего являются выход Великобритании из Европейского Союза, неожиданное избрание Дональда Трампа, избирательный процесс во Франции и др. В целом в мире происходят изменения, которые приводят к возникновению новых императивов. Есть одно обстоятельство, которое чрезвычайно важно и находится в основе любой внешней политики — это демография. В этом плане показатели Арцаха гораздо лучше, чем у Армении», — сказал Кочарян.

Давид Шахназарян выразил уверенность, что в ближайшие годы наибольшее влияние на человечество будут оказывать новые технологии.

«Я имею в виду новые источники энергии, не связанные с нефтью и газом. Уверен, что человечество находится на таком переходном этапе. Каменный век закончился, потому что технологии постоянно развиваются. Нефть заканчивается, и «зеленая энергетика» большими темпами продвигается вперед, что приведет к изменению мира. Это окажет положительное влияние на Армению, потому что мы не являемся страной нефти», — отметил Шахназарян.