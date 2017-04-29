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Парламентаризм Грузии открыл врата надежды

Политика

Что ждет Баку с его президентской вертикалью

Тбилиси
Vladimer Shioshvili
Тбилиси

Баку, 29 апреля 2017, 03:03 — REGNUM  Изменения в политических системах стран Закавказья могут свидетельствовать о новой возможности сближения внешнеполитических позиций Грузии и Армении. Движение в сторону парламентской республики может стать поводом осложнений между Тбилиси и Баку и, напротив, дать повод к улучшению взаимодействия с Ереваном. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Кроме того, по мнению Венецианской комиссии Совета Европы, усиление роли парламента даст Грузии возможность стать одним из центров урегулирования межнациональных конфликтов. Действительно, в самой Грузии есть несколько областей, населенных по преимуществу армянами или азербайджанцами. Создание зон с особым управлением могло бы уменьшить опасность возникновения конфликтов в многоэтнических районах.

В то время, как Баку и Анкара наращивают концентрацию власти, передавая все более расширенные полномочия своим президентам, Тбилиси и Ереван демонстрируют все большую готовность к расширению власти народных избранников.

Парламентская форма правления также сможет открыть новые каналы обмена мнениями и взаимодействия между политиками двух стран, позволяя максимально бережно работать с самыми деликатными вопросами повестки дня. Это может сыграть решающую роль в надвигающихся переменах, которые ожидают весь регион в связи с необходимостью выбора позиции по ближневосточному вопросу.

Подробности читайте в статье: Получат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?

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