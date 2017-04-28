Председатель парламента Грузии готов «пойти на компромисс»

Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Хотя разработанный государственной конституционной комиссией проект Конституции и предусматривает переход на непрямые выборы президента, спикер парламента Грузии и председатель комиссии Ираклий Кобахидзе не исключает, что его партия может пойти в этом вопросе на политический компромисс.

Об этом Кобахидзе заявил журналистам и подчеркнул, что главное, чтобы политический компромисс не потерял своего смысла, в противном случае правящая партия может пересмотреть свое решение.

«Мы продолжаем обсуждение в парламенте и на основании этого обсуждения примем окончательный документ (проект Конституции, — прим. ИА REGNUM ). Мы считаем, что для долгосрочного развития важно перейти на порядок непрямых выборов президента. Таков наш взгляд на ту систему. Что касается президентских выборов будущего года, проведение прямых выборов будет своего рода политическим компромиссом», — пояснил Кобахидзе.

По его словам, правящая партия идет на этот компромисс и на семь лет готова оставить в действии ту систему, которую в долгосрочной перспективе считает неправильной, и делает это с точки зрения политического компромисса.

Напомним, что государственная конституционная комиссия Грузии завершила работу над первоначальным вариантом проекта конституционных изменений и начала ее обсуждение с представителями общественности. До окончания работы комиссии ее состав в знак протеста покинули все представители оппозиционных партий. Причиной их протеста был переход к системе непрямых выборов президента, несправедливый, по оценке оппозиции, порядок распределения мандатов в парламенте и в целом проект Конституции, «подогнанный под интересы правящей партии».