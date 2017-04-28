Пятница, 28 Апреля 2017 года
13:18:59 МСК

Литва, Латвия и Швеция устроили манёвры на Балтике

Политика

Проходят поисково-спасательные учения

Вильнюс, 28 апреля 2017, 13:05 — REGNUM  Персонал Морского спасательно-координационного центра Военно-Морского флота Литвы, поисково-спасательное судно Šakiai и вертолет Daulphin ВВС Литвы участвуют в международных поисково-спасательных учениях Dynamic Mercy 17. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, в Минобороны Литвы, они проходят в центральной части Балтийского моря на пересечении поисково-спасательных районов Латвии, Литвы и Швеции.

В Dynamic Mercy 17 участвуют литовские, латвийские, шведские морские, воздушные и объединенные центры спасения, четыре самолета и пять кораблей из Латвии, Литвы и Швеции. Все учения координирует Объединенный спасательно-координационный центр Латвии.

Участники в открытом море ищут пропавший самолет и его пассажиров. По другому сценарию будут проверяться общие силы стран для координированной борьбы с пожаром на пароме и спасения пассажиров, выпрыгнувших в холодные воды Балтийского моря.

Учения организуются на основании Чикагской конвенции 1947 года и Международной конвенция по поискам и спасению на море 1979 года, согласно стандартам и процедурам, предусмотренным в Руководстве по международному авиационному и морскому поиску и спасению (англ. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IAMSAR).

Dynamic Mercy 17 — ежегодные поисково-спасательные учения НАТО, которые в водах Атлантического океана или Балтийского моря организует штаб морского компонента НАТО в Нортвуде, в Соединенном Королевстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Литвы
Главное сегодня
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Евгений ОсиповЛатвия назло России отказалась от инвестиций
РигаЛатвия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
28.04.17
«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»
РимИталия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
ВашингтонСША Выборы в США Общество
NB!
28.04.17
Леонид НерсисянНовый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море Политика
NB!
28.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMГрядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.04.17
Анатолий КошкинНевсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
28.04.17
ЦБ лишил лицензии три российских банка
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
28.04.17
Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»
ВашингтонСША Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона Политика
ещё главное