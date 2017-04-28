Литва, Латвия и Швеция устроили манёвры на Балтике

Вильнюс, , 13:05 — REGNUM Персонал Морского спасательно-координационного центра Военно-Морского флота Литвы, поисково-спасательное судно Šakiai и вертолет Daulphin ВВС Литвы участвуют в международных поисково-спасательных учениях Dynamic Mercy 17. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, в Минобороны Литвы, они проходят в центральной части Балтийского моря на пересечении поисково-спасательных районов Латвии, Литвы и Швеции.

В Dynamic Mercy 17 участвуют литовские, латвийские, шведские морские, воздушные и объединенные центры спасения, четыре самолета и пять кораблей из Латвии, Литвы и Швеции. Все учения координирует Объединенный спасательно-координационный центр Латвии.

Участники в открытом море ищут пропавший самолет и его пассажиров. По другому сценарию будут проверяться общие силы стран для координированной борьбы с пожаром на пароме и спасения пассажиров, выпрыгнувших в холодные воды Балтийского моря.

Учения организуются на основании Чикагской конвенции 1947 года и Международной конвенция по поискам и спасению на море 1979 года, согласно стандартам и процедурам, предусмотренным в Руководстве по международному авиационному и морскому поиску и спасению (англ. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IAMSAR).

Dynamic Mercy 17 — ежегодные поисково-спасательные учения НАТО, которые в водах Атлантического океана или Балтийского моря организует штаб морского компонента НАТО в Нортвуде, в Соединенном Королевстве.