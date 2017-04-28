В Госдуме предрекают серьезную эскалацию напряженности в мире

Москва, , 12:44 — REGNUM За первые 100 дней президенту США Дональду Трампу не удалось предложить решения существующих проблем международной безопасности, а часть из них после неуклюжих действий США стала даже взрывоопаснее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«К сожалению, до сих пор мы не наблюдаем конструктивных шагов администрации Трампа в области международных отношений, хотя ситуация в мире очень сложная и напоминает вулкан, извержение которого может начаться в любой момент», — сказал парламентарий.

«Неоправданную агрессию в отношении независимых и суверенных стран, включая Сирию, КНДР, давление на государства Латинской Америки, Иран, использование Афганистана в качестве военного полигона для испытания американских мегабомб, продолжение санкционной политики в отношении России и попытки разговаривать со всем миром с позиции силы мы считаем безответственными и опасными шагами», — говорит депутат.

Таким же, как и при предыдущих американских президентах остается стремление нового руководства США обеспечить свою безопасность и интересы за счет других стран, используя экономические санкции, провоцирование государственных переворотов и военную силу для давления на независимые и суверенные государства, отметил он.

Кроме того, новая американская администрация и госдепартамент до сих пор полностью не сформированы, на Трампа оказывают давление и оппоненты, и соратники, поэтому действия, которые США сейчас предпринимают, являются хаотичными, дерганными и выглядят, как маневры слона в посудной лавке, указал парламентарий.

«Складывается четкое понимание, что новый лидер США сейчас больше пытается доказать свою эффективность не единомышленникам, а тем, кто оказывает на него давление с первых дней президентства и наживается на войне. Продолжение такой недальновидной и безответственной политики может привести к серьезной эскалации напряженности в мире», — заключил Железняк.

В ООН назвали дальнейшую «изоляцию» России одной из главных заслуг американского президента за первые 100 дней у власти.

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