Глава МИД Германии отклонил телефонный звонок Нетаньяху

Тель-Авив, , 12:01 — REGNUM Звонок премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю был «сброшен» по инициативе адресата. Габриэль отклонил звонок, заявил Нетаньяху, пишет Spiegel Online.

«Я хотел позвонить министру иностранных дел Габриэлю и объяснить свою точку зрения, но он отклонил вызов»,

Комментируя контакты с немецким министром, Нетаньяху сообщил, какие последствия имел его отказ от встречи с Габриэлем.— сказал он.

По словам Нетаньяху, он хотел объяснить свою позицию — не встречаться с теми иностранными дипломатами, которые в Израиле поддерживают контакты с «оскорбляющими израильских военных правозащитниками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху отменил встречу с находящимся в Израиле Габриэлем 25 апреля 2017 года. Причина в том, что немецкая делегация запланировала переговоры с неправительственными организациями, критикующими оккупационную политику Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

«Мой принцип прост: я не принимаю дипломатов, которые посещают нашу страну и устраивают встречи с группировками, называющими наших солдат военными преступниками», — сказал глава израильского правительства.

Речь идет о переговорах, которые провел немецкий дипломат с представителями B'Tselem и Breaking the Silence, названными Нетаньяху «подрывающими безопасность Израиля».

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