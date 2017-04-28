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Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха

Политика

27 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, приуроченный к 25-летию освобождения г. Шуши силами Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики

Степанакерт, Нагорно-Карабахская Республика
Саркис Цатурян © ИА REGNUM
Степанакерт, Нагорно-Карабахская Республика

Москва, 28 апреля 2017, 10:58 — REGNUM  25-летие освобождения Шуши — серьезное геополитическое событие, которое в не меньшей степени создает геополитическую субъектность Нагорного Карабаха, чем многие другие события. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

«И я бы даже рискнул провести параллель между взятием Шуши и Гюлистанским миром 1813 года, который впервые создал внешнюю субъектность для Карабаха при присоединении его к Российской империи раньше, чем была присоединена Восточная Армения», — напомнил Колеров.

По его словам, «реконкиста», представленная историком Рубеном Заргаряном в качестве «новой идеологемы для карабахской борьбы», требует детального обсуждения.

«С формальной точки зрения она развивает идеологему Миацум. Но первый вопрос, который в этой связи возникает у каждого независимого наблюдателя: как совместить Миацум с национально-освободительной борьбой Карабаха? Или независимость, или Миацум. На мой взгляд, сначала независимость, а дальше — суверенный народ принимает суверенное решение о любом формате отношений. Вот в такой очередности я это понимаю. И это не противоречит никаким интересам Нагорного Карабаха. Появляется опасение того, что формула Миацум может содержать в себе неприемлемый характер территориальных уступок. Если главное — воссоединение, то уже не так важно, в каких пределах оно будет происходить. Это важный идеологический момент, который будет усиливаться по мере разращения геополитической сцены Большого Ближнего Востока, северной границей которого выступает Нагорный Карабах», — заявил главный редактор ИА REGNUM.

«Картина меняется, жизнь меняется. Надо искать новый язык для описания. Мы будем искать или за нас его кто-то найдет? Нельзя рассчитывать на искренность и доверие тех, к которым ты обращаешься с просьбой признать независимость, а сам в сердце считаешь, что это чистая тактика. В области внешней политики тоже есть место подвигу, смертельным решениям. Для очень многих политиков и стран признание независимости Нагорного Карабаха — экзистенциальный выбор. Это поступок судьбоносный, исторический. Война идет за то, чтобы Карабах сам решил свою судьбу так, как он хочет решить. Это его священное право.

Мы расстаемся с целым рядом иллюзий. Выборы 2 апреля в Армении окончательно похоронили те политические силы, которые устами Вардана Осканяна делали ставку на открытие границы с Турцией. Вопрос умер. Несмотря на риторическое сохранение Цюрихского процесса. Интеграция с Западом через открытие границы с Турцией невозможна просто потому, что Турцию на Запад не берут. Сегодня это стало очевидно для абсолютного большинства», — резюмировал Колеров.

Напомним, что 8 и 9 мая в Армении и Нагорном Карабахе празднуют не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и годовщину со дня освобождения г. Шуши от ВС Азербайджана, которое было осуществлено силами Армии обороны НКР в рамках операции «Свадьба в горах».

Читайте ранее в этом сюжете: «Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»

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