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К 2030 году население Африки вырастет до 2,5 млрд человек

Политика

Как будут решаться гуманитарные проблемы в бедных странах континента?

Берлин, 28 апреля 2017, 09:38 — REGNUM  К 2030 году население Африки вырастет до 2,5 миллиарда человек. Как обеспечить бедные страны континента продовольствием, как справиться с политическими кризисами во многих африканских государствах? Эти вопросы стоят на повестке саммита G20, сообщает информационное агентство Heute.

Основными проблемами этих стран являются бедность и голод.

Министр экономического развития и сотрудничества Германии Герхард Мюллер считает, что нужно развивать сельское хозяйство, это поспособствует не только притоку инвестиций, но и обеспечит жителей рабочими местами, а также продовольствием.

«800 миллионов людей в мире голодают, из них 70% проживают в сельской местности. Следовательно, развитым странам нужно помогать и вкладывать в развитие сельского хозяйства», — отмечает Герхард Мюллер, который призывает обсудить данный вопрос на саммите «Большой двадцатки».

Учитывая то, что по прогнозам ООН население Африки вырастет почти вдвое к 2030 году и всех жителей нужно будет накормить, министр считает, что следует привлекать к работе молодых людей, создавать для них рабочие места.

«Сельское хозяйство является крупнейшей отраслью экономики в мире, его нужно развивать, — поддерживает Мюллера глава Африканского банка развития Акинвуми Адесина. — На самом деле у нас не так много времени, в сельских районах мало вакансий, работать негде, а фатальные последствия приближаются, люди умирают от голода».

Вопросы развития сельского хозяйства, агропромышленного бизнеса, а также борьбы с голодом в африканских странах будут обсуждаться в рамках саммита G20, который пройдет в немецком городе Гамбург 7 — июля 2017 года.

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Голод
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