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Брянские депутаты лишили зарплаты подследственных коллег — спустя год

Политика

Парламентарии приняли законопроект, предложенный прокуратурой Брянской области

Брянск, 28 апреля 2017, 09:22 — REGNUM  Депутаты Брянской областной думы на заседании 27 апреля приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым парламентарии, находящиеся под арестом, не смогут получать зарплату. Проект поправок был внесен прокуратурой Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Поправки внесены в статью 24 закона «О статусе депутата Брянской областной думы». Согласно им, в статью внесено условие получения денег, которое заключается в непосредственном осуществлении депутатской деятельности.

Теперь бюджетные деньги не смогут получать депутаты, которые по различным причинам не работают. К примеру, без средств останутся депутаты, находящиеся под стражей или под домашним арестом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура внесли проект этих поправок, в частности, из-за того, что депутат Александр Тюлин, который находится под арестом с начала 2016 года, получил за год более 500 тысяч рублей из областного бюджета.

Такая ситуация сложилась из-за того, что выплаты, согласно законодательству, производятся, даже если депутат не исполняет свои полномочия, посчитали в прокуратуре. Кроме того, помешать работать депутатам могут длительные командировки или другие жизненные обстоятельства. Таким образом власти допускают трату бюджетных денег без достижения заявленных целей, убеждены в надзорном ведомстве.

Александр Тюлин обвиняется в уклонении от налогов в особо крупном размере и незаконной вырубке деревьев — также в особо крупном размере.

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