Македонские националисты ворвались в здание парламента

Скопье, , 09:00 — REGNUM 27 апреля в здание македонского парламента в Скопье ворвались около 200 демонстрантов, размахивающих государственными флагами и поющих национальный гимн, около ста из них были в масках, сообщает Die Zeit.

Министр внутренних дел Агим Нухиу сообщил, что десять депутатов, несколько полицейских и журналистов были ранены. Сотрудники службы охраны не смогли остановить штурм.

Глава социал-демократической партии Зоран Заев был ранен в голову.

Митинг устроили македонские националисты, члены движения «За единую Македонию», которые являются сторонниками политической партии бывшего премьер-министра Николая Груевского «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство».

Одной из причин демонстрации является недовольство политикой Зорана Заева, который попытался создать в парламенте коалицию с этническими албанцами. Эта инициатива была заблокирована президентом страны Георге Ивановым.

Штурм жестко раскритиковали за рубежом. После демонстрации президент призвал партийных лидеров обсудить 28 апреля ситуацию, произошедшую в парламенте.

«Я призываю к тому, чтобы успокоить напряженность и сесть за стол переговоров, из-за рубежа никто не сможет решить наши проблемы», — отметил Георге Иванов.