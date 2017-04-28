Парламент Венесуэлы обратился за помощью к мировому сообществу

Каракас, , 08:19 — REGNUM Парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, 27 апреля принял манифест, в котором содержался призыв к международному сообществу с просьбой в способствовании проведению досрочных президентских выборов в 2017 году, а также в установлении графика проведения выборов губернаторов страны, сообщает La Vangaurdia.

Чтобы «немедленно восстановилось свободное осуществление права голоса в нашей стране (…) с участием политических лидеров, лишенных свободы или политических прав и с участием международных наблюдателей для обеспечения легитимности и законности результатов», говорится в манифесте, утвержденном оппозиционным большинством палаты депутатов в отсутствие представителей проправительственного блока.

Это требование включает в себя активацию «различных механизмов, разрешенных Конституцией» для проведения досрочных президентских выборов «в 2017 году».

Манифест также призывает к определению графика проведения выборов, который «гарантирует» проведение выборов губернаторов и представителей региональных парламентов, приостановленных с 2016, а также выборов мэров и членов муниципального совета в 2017 году.

Этот манифест, состоящий из семи пунктов, обращен к международному сообществу, также призывает международное сообщество требовать от правительства Венесуэлы «открытия гуманитарного канала» для решения проблемы нехватки лекарственных средств в стране.

Оппозиционные депутаты, одобрившие текст манифеста в ходе особой сессии, проведенной в спортивном центре в парке Каракаса, в сопровождении сотен сторонников, призвали уважать Национальную Ассамблею «как независимую силу, с гарантируемой финансовой автономией» и потребовали «восстановления полномочий, узурпированных правительством и Верховным судом».

Депутаты также настаивают на освобождении «всех политических заключенных», требование, которое остается актуальным со времен антиправительственных протестов конца 2014 года.

Седьмой пункт манифеста предусматривает «демобилизацию военизированных групп населения и отмену решения о вооружении 500 тыс. гражданских лиц, так как монополия на применение силы принадлежит исключительно к Боливарианским Национальным вооруженным силам», говорится в манифесте.

Парламент Венесуэлы, чьи решения признавались недействительными в течение нескольких месяцев за неповиновение одному решению Верховного суда, призывает правительства региона и организации, такие как Организация американских государств (ОАГ), Организация Объединенных Наций, UNASUR и MERCOSUR, оказать «свои добрые услуги, чтобы вместе создать гарантии для восстановления демократии в Венесуэле».

Напомним, обращение оппозиционных депутатов Национальной Ассамблеи Венесуэлы последовало после того, как правительство Николаса Мадуро объявило о своем решении прекратить участие страны в Организации американских государств, после того как Постоянный совет при данной организации созвал совещание министров иностранных дел для рассмотрения ситуации в Венесуэле без одобрения самой Венесуэлы.