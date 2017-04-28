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В Баварии прошел обыск подозреваемых в антиисламском движении

Политика

Десять членов ассоциации «Баварская стрелковая спортивная группа Мюнхена» подозреваются в связях с антиисламским движением «Пегида»

Мюнхен, Германия, 28 апреля 2017, 04:44 — REGNUM  27 апреля в Баварии прошли обыски у нескольких членов ассоциации «Баварская стрелковая спортивная группа Мюнхена», сообщает Der Merkur.

Спецоперация прошла по приказу министра внутренних дел федеральной земли Йоахима Хермана, который высказал опасения в связях членов ассоциации с антиисламским движением «Пегида», в том числе на уровне руководства.

В общей сложности в операции были задействованы 120 полицейских, которые обыскали одиннадцать объектов в Мюнхене, Кауфбойрене и Бад-Родахе.

Десять членов ассоциации, у которых провели обыск, подозреваются в участии антиисламских митингах, организованные «Пегидой».

«У нас есть предположение, что эти люди хотят осуществить агрессивные военные антиконституционные действия против мусульман под эгидой антиисламского движения. Они могут направить оружие против меньшинств. Они — вооруженное крыло Пегиды», — отмечает Херман.

Министр подчеркнул, что руководство и полиция серьезно относятся ко всем форм экстремизма.

В ходе обыска сотрудники изъяли две единицы незаконного оружия.

«Пегида» считается немецким правопопулистким движением, члены которого выступают против иммиграционной политики немецкого правительства. Оно было основано в 2014 году и собирает на своих митингах десятки тысяч людей.

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