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В Германии одобрен частичный запрет на ношение паранджи

Политика

Запрет распространяется на госслужащих, судей и военнослужащих

Берлин, 28 апреля 2017, 04:00 — REGNUM  Бундестаг 27 апреля одобрил законопроект, частично запрещающий ношение бурки, никаба, паранджи и другой мусульманской одежды, полностью закрывающей тело и лицо, передаёт агентство Reuters.

Согласно документу, запрет на ношение такой одежды распространяется на госслужащих, в том числе сотрудников избирательных органов, а также судей, военнослужащих.

«Государство должно представлять себя нейтральным образом идейно и религиозно», — говорится, в частности, в тексте законопроекта.

«Интеграция, помимо прочего, означает, что мы должны ясно обозначить и прививать наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам», — заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, отметив, что принятый документ «вносит важный вклад в это дело».

Напомним, в декабре 2016 года за частичный запрет на ношение бурки и паранджи высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. «У нас не принято носить такую одежду. Она должна быть запрещена там, где это возможно», — заявила Меркель, отметив, что в Германии во время общения между людьми принято показывать лицо.

В феврале власти Баварии установили запрет на ношение бурки в школах, университетах и правительственных учреждениях.

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