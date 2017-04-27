Венесуэла выходит из ОАГ

Каракас, , 21:50 — REGNUM «26 апреля мы сделали гигантский шаг к независимости, порвав с имперским интервенционизмом ОАГ, в которой доминирует группа стран-наемников, стремящихся воспрепятствовать населению Венесуэлы в реализации прав человека и гражданина, — цитирует венесуэльского лидера испанское интернет-издание El Confidencial. — Мадуро заявил, что эту дату следует считать днем, когда Венесуэла покинула ОАЕ, и он не видит никакого смысла тратить драгоценные два года на процесс выхода из организации, прописанный в ее уставе».

«Призываю народы Латинской Америки к пониманию нашего шага и проявлению солидарности с нашим решением, — написал президент Венесуэлы в своем Твиттере. — При их поддержке мы сможем устоять против мирового антивенесуэльского интервенционизма. Республика продолжит дело Уго Чавеса и будет продолжать идти к собственной независимости. Никто нас не остановит».

«Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес объявил, что его правительство не имеет намерений вносить 8,7 миллиона долларов, которые Каракас должен перечислить ОАГ в качестве платы за выход, хотя это предусмотрено статьей 143 Устава организации, написанного в 1948 году», — заключает СМИ.

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