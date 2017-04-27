Путин и Абэ: От воинственной риторики по Корее надо отказаться

Токио, , 20:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудили обострение ситуации на Корейском полуострове и воинственные заявления США и КНДР, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация на Корейском полуострове «серьёзно деградировала».

В результате обсуждения сложившейся ситуации Путин и Абэ призвали все заинтересованные стороны отказаться от воинственных заявлений по корейским вопросам. Президент России подчеркнул, что воинственная риторика не приведет к урегулированию нарастающего конфликта.

По словам японского премьер-министра, Токио и Москва будут и далее требовать от КНДР выполнения резолюции ООН, предусматривающей отказ Пхеньяна от ядерных испытаний и развития ракетной программы.

Напомним, МИД КНДР неоднократно заявлял, что ядерные испытания в Северной Корее будут проходить по усмотрению руководства страны.

Кроме того, президент Путин и премьер-министр Абэ договорились, что 2018 год будет объявлен годом Японии в России и годом России в Японии

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