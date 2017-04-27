Facebook готов к сотрудничеству с правительством Вьетнама

Ханой, , 17:31 — REGNUM Руководство социальной сети Facebook согласилось работать совместно с правительством Вьетнама и удалить контент, нарушающий законы страны, 27 апреля сообщает Reuters.

Facebook удалит поддельные счета и ложную информацию о высокопоставленных правительственных чиновниках, заявил министр информации и коммуникаций СРВ Чыонг Минь Туан.

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Напомним, в феврале текущего года правительство Вьетнама потребовало предпринять меры по удалению антиправительственного контента на YouTube и в социальной сети Facebook.

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В марте руководство Facebook выразило готовность к сотрудничеству с правительством Пакистана, которое ранее потребовало заблокировать или удалить весь «богохульственный» контент.

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