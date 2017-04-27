Совет безопасности обсудит антинаркотическую политику

Москва, , 15:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ рассмотрит реализацию стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

С основным докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев.

В ходе заседания Совета безопасности 28 апреля предполагается также обсудить дополнительные меры по противодействию распространению наркомании.