Ангела Меркель призвала страны ЕС к сплоченности

Берлин, , 11:41 — REGNUM В своем правительственном заявлении 27 апреля канцлер Германии призвала страны ЕС к сплоченности на грядущих переговорах по Brexit, сообщает Die Tagesschau.

29 апреля главы государств и правительств 27 стран союза (за исключением Великобритании) встретятся с целью определить основные принципы, которыми будут руководствоваться в рамках переговоров по Brexit.

«Мы должны прийти к общему согласию, для нас эта встреча — возможность сплотиться», — отмечает Меркель.

Выход Великобритании из Евросоюза произойдет в марте 2019 года, до этого руководство страны должно уладить все финансовые, политические и экономические вопросы с остальными членами союза.

В своем выступлении канцлер Германии также уделила внимание вопросу членства Турции в ЕС.

«Я считаю, что окончательный отход Турции от союза и прекращение переговоров с Брюсселем — не в наших интересах, — добавляет она. — На встрече мы должны обсудить данный вопрос и отнестись к нему серьезно».

Переговоры между ЕС и Турцией о членстве начались в 2004 году, сейчас они стоят под угрозой срыва в связи с последними событиями: проведение турецкого референдума, результаты которого не признают многие европейские политики, и ухудшение дипломатических отношений с членами союза.