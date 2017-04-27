Ангела Меркель призвала страны ЕС к сплоченности
В своем правительственном заявлении канцлер Германии отметила важность принятия всеми странами Евросоюза основополагающих принципов в рамках переговоров по Brexit и дальнейших переговоров с Турцией о членстве в ЕС
Берлин, 27 апреля 2017, 11:41 — REGNUM В своем правительственном заявлении 27 апреля канцлер Германии призвала страны ЕС к сплоченности на грядущих переговорах по Brexit, сообщает Die Tagesschau.
29 апреля главы государств и правительств 27 стран союза (за исключением Великобритании) встретятся с целью определить основные принципы, которыми будут руководствоваться в рамках переговоров по Brexit.
«Мы должны прийти к общему согласию, для нас эта встреча — возможность сплотиться», — отмечает Меркель.
Выход Великобритании из Евросоюза произойдет в марте 2019 года, до этого руководство страны должно уладить все финансовые, политические и экономические вопросы с остальными членами союза.
В своем выступлении канцлер Германии также уделила внимание вопросу членства Турции в ЕС.
«Я считаю, что окончательный отход Турции от союза и прекращение переговоров с Брюсселем — не в наших интересах, — добавляет она. — На встрече мы должны обсудить данный вопрос и отнестись к нему серьезно».
Переговоры между ЕС и Турцией о членстве начались в 2004 году, сейчас они стоят под угрозой срыва в связи с последними событиями: проведение турецкого референдума, результаты которого не признают многие европейские политики, и ухудшение дипломатических отношений с членами союза.
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