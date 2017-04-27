Четверг, 27 Апреля 2017 года
13:06:08 МСК

Ангела Меркель призвала страны ЕС к сплоченности

Политика

В своем правительственном заявлении канцлер Германии отметила важность принятия всеми странами Евросоюза основополагающих принципов в рамках переговоров по Brexit и дальнейших переговоров с Турцией о членстве в ЕС

Ангела Меркель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 27 апреля 2017, 11:41 — REGNUM  В своем правительственном заявлении 27 апреля канцлер Германии призвала страны ЕС к сплоченности на грядущих переговорах по Brexit, сообщает Die Tagesschau.

29 апреля главы государств и правительств 27 стран союза (за исключением Великобритании) встретятся с целью определить основные принципы, которыми будут руководствоваться в рамках переговоров по Brexit.

«Мы должны прийти к общему согласию, для нас эта встреча — возможность сплотиться», — отмечает Меркель.

Выход Великобритании из Евросоюза произойдет в марте 2019 года, до этого руководство страны должно уладить все финансовые, политические и экономические вопросы с остальными членами союза.

В своем выступлении канцлер Германии также уделила внимание вопросу членства Турции в ЕС.

«Я считаю, что окончательный отход Турции от союза и прекращение переговоров с Брюсселем — не в наших интересах, — добавляет она. — На встрече мы должны обсудить данный вопрос и отнестись к нему серьезно».

Переговоры между ЕС и Турцией о членстве начались в 2004 году, сейчас они стоят под угрозой срыва в связи с последними событиями: проведение турецкого референдума, результаты которого не признают многие европейские политики, и ухудшение дипломатических отношений с членами союза.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда
КраснодарРоссия Виноделие Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное