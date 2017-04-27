За долги партии: Лидер кубанских справедливороссов покидает пост

Краснодар, , 10:52 — REGNUM Эдуард Кузнецов больше не намерен оставаться во главе регионального отделения «Справедливой России» в Краснодарском крае. Заявление о своем уходе не только с занимаемого поста, но и о выходе из рядов партии он сделал 26 апреля на пресс-конференции с журналистами. Причины такого «вынужденного» решения Кузнецов подробно пояснил.

Самым «доходным» кандидатом в главы Кубани оказался Андрей Руденко

Прежде всего, по его словам, это отсутствие адекватной поддержки со стороны центрального аппарата партии.

«Когда отсутствует нормальное взаимодействие федерального центра и региональных отделений партии, когда «Справедливую Россию» дискредитируют, обеспечить эффективную партийную работу в Краснодарском крае не представляется возможным», — цитирует «Коммерсантъ» слова Кузнецова.

Еще одним поводом снять с себя полномочия руководителя реготделения стали финансовые махинации прежнего лидера реготделения «Справедливой России», после которого партийная казна оказалась опустошена. Речь идет о долгах на сумму 44 млн рублей, оставленных предыдущим руководителем. Кроме того, по итогам судебных разбирательств краевое отделение «Справедливой России» могут оштрафовать на 36 млн рублей.

«Эти долги возникли в результате деятельности бывшего руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия». Однако Андрей Руденко категорически отказывается отвечать по этим обязательствам», — сказал Эдуард Кузнецов, добавив, что с «его стороны все контакты с представителями партии прерваны, местонахождение Руденко неизвестно».

Попытки Эдуарда Кузнецова встретиться с лидером партии Сергеем Мироновым в Москве успехом не увенчались. Он так и не был принят. Кузнецов добавил, что руководство партии направило в Краснодарский край кураторов, которые за его спиной стали проводить встречи с возможными кандидатами в депутаты парламента Краснодарского края.

Напомним, Эдуард Кузнецов был избран новым председателем регионального отделения «Справедливой России» 19 декабря 2016 года. Его предшественник Андрей Руденко, руководивший отделением с 2012 года, ушел в отставку 18 ноября 2016 года.

Череда скандалов сотрясает кубанское отделение «Справедливой России» последние несколько лет. Последний из них связан с выборами 18 сентября, пишет издание «Юг Times». По словам представителей районных отделений, за подготовку наблюдателей и их непосредственную работу в день голосования были обещаны выплаты, которых люди так и не увидели. Активисты винят в этом председателя краевого отделения Андрея Руденко. Свое возмущение партийцы из семи районов Краснодарского края выразили на митинге, который они провели в Кропоткине в октябре 2016 года. Активисты потребовали рассчитаться с наблюдателями на выборах и исключить из партии председателя совета краевого отделения «Справедливой России», экс-депутата Госдумы Андрея Руденко.

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