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Еврокомиссия возбудила дело против правительства Венгрии

Политика

Франс Тиммерманс: Новый закон венгерского правительства может противоречить свободам внутреннего рынка ЕС и нарушать фундаментальные права

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе
tpholland
Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

Брюссель, 27 апреля 2017, 07:15 — REGNUM  Брюссель возбудил дело против руководства Венгрии в связи с подписанием спорного закона о высшем образовании, сообщает Die Presse.

«Мы отправили соответствующее письмо в Будапешт, на которое венгерское правительство должно дать ответ в течение месяца», — сообщил 26 апреля вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис.

Еврокомиссары обвиняют правительство Виктора Орбана в подписании закона, одно из положений которого предполагает наличие для всех иностранных университетов филиала не только в Венгрии, но и в своей стране.

Согласно данному пункту, Центрально-Европейский университет, финансируемый американским Фондом Джорджа Сороса и не имеющий филиала в США, может быть закрыт.

«Новый закон венгерского правительства может противоречить свободам внутреннего рынка ЕС и нарушать фундаментальные права», — отмечает еврокомиссар по межведомственным отношениям и верховенству права Франс Тиммерманс.

ЦЕУ был основан Фондом Дж. Сороса в 1991 году, сейчас в нем обучаются свыше 1800 студентов из ста стран. Около 900 академиков со всего мира подписали письмо протеста против закрытия университета.

Читайте ранее в этом сюжете: Будущее Центрально-Европейского университета — под вопросом

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