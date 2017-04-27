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В МИД считают, что Трампу нужно «дать шанс» наладить отношения с Россией

Политика

Дональд Трамп только начинает своё президентство, заявила представитель МИД России Мария Захарова

Москва, 27 апреля 2017, 05:35 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что президенту США Дональду Трампу нужно дать шанс улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Об этом она заявила в интервью Yahoo Global News.

«Насколько я понимаю, он только начинает. Просто дайте ему шанс», — иронично отметила Захарова на вопрос о том, почему отношения между двумя странами до сих пор не улучшились после прихода Трампа в Белый дом.

При этом представитель МИД России отметила, что ухудшение российско-американских отношений стало результатом политики прежней администрации США. «Возможно, это связано с идеологией президента Барака Обамы, что Вашингтон доминирует в мире», — сказала она.

«Мы не сделали ничего для ухудшения отношений», — подчеркнула Захарова, отметив, что российская сторона по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с США в самых разных областях.

Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24» заявил, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном при администрации Дональда Трампа стал ещё ниже, чем был при Бараке Обаме. «Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал», — отметил российский лидер.

В свою очередь Трамп чуть позднее в своём микроблоге в Twitter высказал мнение, что российско-американские отношения «будут развиваться хорошо». «В нужный момент все образумятся и наступит прочный мир», — заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: Удар США по Сирии не имел ни военного, ни политического смысла

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