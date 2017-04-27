Трамп отменяет систему ограничения военного контингента в Сирии и Ираке

Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился отменить систему учета ограничения военного контингента армии США в Сирии и Ираке, действовавшую при Бараке Обаме, передает Reuters.

Согласно заявлению Пентагона, полномочия для этого делегированы министру обороны США

Как поясняют военные чиновники, речь не идет об отмене ограничения на военный контингент как таковое. Изменению будет подвергнута та часть системы, которая дает искаженную информацию о реальном количестве американских военных на Ближнем Востоке.

«Мы хотим, чтобы отчетность перед Конгрессом и общественностью была более понятной и прозрачной, — пояснила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. — Мы проведем обзор, чтобы убедиться, что цифры, которые мы предоставляем Конгрессу и общественности, точно отражают факты на местах».

В настоящий момент число американских военных официально составляет 5262 в Ираке и 503 в Сирии. Однако из-за «запутанной системы» учета ограничений реальное число военнослужащих может оказаться на несколько тысяч больше.

Напомним, в Ираке армия США находится по соглашению с действующим правительством и официально участвует в антитеррористической операции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом жертвами авианалетов ВВС США в Мосуле в 2016 — 2017 году стали тысячи мирных жителей. Всего же число жертв войны в Ираке, которая длится с 2001 года и началась с американского вторжения, давно превысило миллион человек.

В Сирии американские войска размещены незаконно, без санкции правительства Башара Асада. «Антитеррористическая кампания» США в Сирии выглядит еще более двусмысленно, чем в Ираке.

Так, 6 апреля американские военные нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат, находящемуся под контролем правительственных сил, что привело к резкой эскалации напряженности в регионе.