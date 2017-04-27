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Назначен новый губернатор китайской провинции Хэбэй

Политика

Им стал бывший мэр города Шэньчжэнь, расположенного в провинции Гуаньдун на юге Китая

Шицзячжуан, Китай, 27 апреля 2017, 01:44 — REGNUM  Сюй Цинь был избран губернатором провинции Хэбэй, расположенной на севере Китая, сообщает 26 апреля агентство «Синьхуа».

Его избрание прошло на шестой сессии Хэбэйского собрания народных представителей 12-го созыва.

Сю родился в 1961 году, окончил Пекинский технологический институт по специальности оптоэлектроники. Работал в Госкомитете по делам развития и реформы КНР, получил докторскую степень в Гонконгском политехническом университете, а затем переехал на юг Китая — город Шэньчжэнь в 2008 году, где работал в должности мэра с июня 2010 по март 2017 гг.

Он был назначен заместителем губернатора и исполняющим обязанности губернатора провинции Хэбэй ранее в апреле 2017 года на заседании постоянного комитета провинциального законодательного органа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сюй Цинь был снят с должности руководителя Компартии в городе Шэньчжэнь, а также с поста мэра города. Однако, причины произошедшего не разглашались. Новым градоначальником Шэньчжэня стал Ван Вэйчжун.

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Читайте ранее в этом сюжете: Назначен исполняющий обязанности губернатора китайской провинции Шаньдун

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