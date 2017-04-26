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Бурджанадзе подаст в суд на председателя парламента Грузии

Политика

По оценке лидера «Демократического движения», Ираклий Кобахидзе принял беспрецедентное «смешное» решение

Нино Бурджанадзе
gipajournos
Нино Бурджанадзе

Тбилиси, 26 апреля 2017, 19:21 — REGNUM  «Демократическое движение — Единая Грузия» подаст иск в суд на правящую партию «Грузинская мечта», парламент Грузии и его председателя Ираклия Кобахидзе. О решении партии 26 апреля сообщила ее лидер Нино Бурджанадзе. Иск она собирается подать в Кутаисский городской суд.

Как пояснила Бурджанадзе, основанием для подачи иска стало «беспрецедентно смешное, если не плачевное» решение председателя парламента об исключении из списка государственной конституционной комиссии всех членов оппозиционных партий за день до голосования по составленному комиссией проекту Конституции.

По оценке Бурджанадзе, это решение Ираклия Кобахидзе лишено всяких оснований и преследовало единственную цель — продемонстрировать единодушие комиссии при голосовании по проекту Конституции и исключить вероятность «негативных» голосов. Она пояснила, что такое решение могло исходить только от одного человека.

«Бидзине Иванишвили нужна страна для того, чтобы осуществлять свои интересы и управлять ею как своей частной компанией. Всем хорошо известно, что все политические партии, кроме «Грузинской мечты», объявили бойкот тому проекту конституции, который был представлен из стеклянного дворца (бизнес-центр Иванишвили, возвышающийся на горе над Тбилиси — прим. ИА REGNUM ). Мы представили очень много инициатив, начиная с запрета на продажу земель и заканчивая другими важнейшими вопросами, но ни одно предложение комиссия не учла. Соответственно, подтвердилось то, о чем мы говорили. Конституционной комиссии представили конституцию, написанную в стеклянном дворце», — подчеркнула Бурджанадзе.

«Демократическое движение» по вопросу подачи иска собирается провести консультации с другими оппозиционными партиями.

Напомним, что за несколько дней до окончания работы государственной конституционной комиссии Грузии ее состав покинули все представители оппозиционных партий.

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