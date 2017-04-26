Экс-министр иностранных дел Испании: Гибралтар может стать испанским

Мадрид, , 15:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо 26 апреля заявил, что если воспользоваться преимуществом двусторонних переговоров о выходе Великобритании из ЕС в вопросе передачи Гибралтара, то «мы будем там в течение четырех лет», сообщает испанское издание ABC.

Об этом экс-министр заявил в ходе дискуссии в рамках форума ADEA в Сарагосе, посвященного обмену мнениями по актуальной мировой обстановке, где обсуждались такие вопросы, как терроризм радикальных представителей ислама, выход Великобритании из ЕС, приход к власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах и политическая коррупция.

По словам Гарсиа-Маргальо, Испания теперь имеет «возможность, которой у нее не было с 1700 года, с Утрехтского договора, так как в тот самый момент, как Соединенное Королевство покинет Европейский союз, то же сделает и Гибралтар, ввиду чего необходимо начать двусторонние переговоры между Испанией и Великобританией».

Тем не менее, он признал, что в первую очередь нужно «убедить» Великобританию в том, чтобы «помочь соблазнить население Гибралтара», но и «самим соблазнить их», чтобы они видели, что «остаться в Испании и ЕС — хорошо, а не остаться — плохо».

Бывший министр иностранных дел считает, что, если удастся договориться, то через какое-то время будет создана «совместная юрисдикция» в вопросах иностранных отношений, обороны и пограничного контроля, и тогда можно поднимать вопрос о личном статусе, который позволил бы населению получать испанское гражданство без потери британского, а также о статусе автономии и создании специального экономического режима. Это стало бы «своего рода гонконгоизация Гибралтара».

«С этого момента» экс-министр выступает за комплексный план по «оживлению» испанских окрестностей Гибралтара — Кампо-де-Гибралтар, позволяющий создать зону свободной торговли (Альхесирас, Сеута и Гибралтар), которая послужит альтернативой для испанцев, работающих в британском Гибралтаре.

В противном случае, предупредил Гарсия-Маргальо, Гибралтар останется за пределами ЕС и не получит доступа к европейскому рынку и уровню жизни, четвертому по качеству в мире.

Напомним, ранее министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил об излишней нервозности Великобритании по вопросу Гибралтара, для которой «нет никаких оснований». Реакция испанского чиновника последовала после заявления представителей британских консерваторов о возможности объявления Лондоном войны для отстаивания Гибралтара, которое позже было опровергнуто официальным Лондоном.

Гибралтар является территорией Великобритании на юге Иберийского полуострова и членом Европейского союза через членство Великобритании. В связи с выходом Великобритании из состава ЕС положение жителей данного эксклава может серьезно осложниться.

Между тем, Европарламент выразил поддержку Испании по вопросу Гибралтара и настаивает на двухсторонних переговорах между Испанией и Великобританией.