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Донской отчитался о прогрессе «мусорной» реформы

Политика

В полном объеме заработал второй ключевой механизм принятого закона — производители-импортеры начали самостоятельно утилизировать мусор или платить сбор

Москва, 26 апреля 2017, 14:48 — REGNUM  На данный момент поступило около 900 млн рублей по экологическому сбору, который производители начали платить в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской в Совете Федерации.

«В полном объеме заработал второй ключевой механизм принятого закона — производители, импортеры обязаны либо самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств, либо платить за это экологический сбор — в текущем году он уплачивается впервые», — заявил Донской.

«На сегодняшний день в Росприроднадзор поступило около 900 млн платежей. Эти средства мы хотим направить в виде субсидий регионам (которые первыми участвуют в исполнении реформы — прим.) как целевое финансирование», — уточнил он.

Сейчас Минприроды готовит поправки в законодательство для адресного распределения субсидий субъектам РФ, которые перешли на новую систему, добавил министр. «Просим поддержать инициативу», — сказал Донской.

В целом «мусорная» реформа идет нормально, считает министр, и говорить о том, что она отложена — некорректно. Он напомнил, что правительством принято решение переходить на новую систему регулирования поэтапно до 2019 года. «Уже 27 регионов подтвердили с 2018 свою готовность работать на основе новой системы регулирования и нуждаются в нашей поддержке», — указал глава Минприроды.

В дальнейшем министерство планирует обеспечить адресную поддержку регионам в рамках утвержденного правительством приоритетного проекта «Чистая страна», контроль со стороны министерств. Кроме того, планируется постепенно увеличить группы товаров, подлежащих утилизации — сейчас их только 8, — а также повысить нормативы утилизации, что позволит получать ежегодно значительные суммы на субсидирование региональных программ в сфере обращения с ТКО.

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