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«Планета или смерть»: Президент Боливии призвал к борьбе за спасение Земли

Политика

Президент Эво Моралес причиной кризиса в капитализма назвал неолиберальную политику, навязываемую США, а тех, кто ее поддерживает, пособниками войны и культуры смерти

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2017, 14:55 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес 25 апреля в ходе своего выступления в ООН призвал организовать глобальную борьбу за сохранение жизни и планеты под девизом «Планета или смерть», сообщает LaInfo.es.

«Наша обязанность заключается в том, чтобы организовать мировую борьбу, чтобы спасти жизнь и планету Земля, планета или смерть — это наш девиз», — заявил Моралес в своей речи.

Кроме того, президент привел свою страну в качестве одного из основных примеров борьбы за права коренных жителей континента и подчеркнул важность восстановления прав всех коренных общин, нарушенных в ходе множества колонизаторских действий.

Президент, происходящий из коренной народности аймара, отметил, что Боливия может стать глобальным примером сопротивления и беспощадной борьбы, так как прошла путь от покоренной страны до свободного и единого государства.

Боливийский президент также заявил, что кризис в капиталистической системе является результатом неолиберальной политики, навязываемой США, и добавил, что поддерживающие эту политику и колониализм «поддерживают войну и отдают дань культуре смерти».

Он подчеркнул при этом, что борьба движений коренных народов и «моральный резерв» мира заключается в антикапитализме, антиимпериализме и антиколониализме.

Кроме того, Моралес обратился к ООН с просьбой о признании Движения коренных народов, ведущего борьбу за права коренных жителей на протяжении 10, и предложил создать Международный фонд коренных народов. Президент Боливии также призвал вручить Нобелевскую премию мира Ригоберте Менчу как символу борьбы коренных народов.

Напомним, праздничное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого выступил президент Моралес, было посвящено 10-летию Декларации о правах коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей 13 сентября 2007 и признающей право коренных народов на самоопределение и автономию, а также закрепляющей за коренными народами все права и свободы, признанные в Уставе ООН.

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